Korkulan oldu! Suriye'de kimyasal saldırı

Küresel ve bölgesel güçlerin satranç tahtasına çevirdiği Suriye'de son haftalarda sivil katliamlar yeniden tırmanışa geçti. ABD uçakları tarafından cami, okul, hastane gibi binaların vurulmasıyla meydana gelen katliamlara bir yenisi İdlip kentinde yaşandı.

İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesinde kimyasal saldırı düzenlendi. Klor gazıyla yapılan saldırısında en az 55 sivilin öldüğü, 220 kişinin de gazdan etkilendiği açıklandı.

Gazdan etkilenenlerden kritik durumdaki biri erkek, kalanı kadın ve çocuklardan oluşan 15 kişi, ambulanslarla Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildi. Muhaliflerin kontrolündeki beldeye yapılan saldırının faili ise meçhul.

Muhalifler Esad yönetimini suçladı. Suçlamayı reddeden Esad yönetimi ise batı kontrolündeki terörist grupları işaret etti.

ABD eliyle sivil katliamlar arttı

Suriye'de son haftalardaki en büyük sivil katliamlarını ise ABD gerçekleştirdi. Başkan Trump'ın 'izin almadan vurun' talimatı ile harekete geçen Amerikan ordusunun son 3 haftada sadece Suriye'de 400’den fazla sivili katlettiği iddia ediliyor.

Örneğin Halep'te yatsı namazı sırasında bir camiyi vurarak 71 kişiyi şehit eden ABD daha sonra da Rakka’nın batısındaki bir okulu vurdu. Yüzlerce sığınmacının kaldığı okulda 33 kişi öldü.

Yine ABD'nin Rakka'nın batısındaki Tabka ilçesini de hedef aldığını ve saldırıda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan en az 40 sivilin hayatını kaybettiği açıklanırken Rakka kenti yakınındaki el-Mataba köyüne yönelik ABD hava saldırısında da en az 23 sivil hayatını kaybetmişti. Irak'ın Musul kentinde de sivil katliamları yoğunlaştıran ABD bu konuda pervasız bir tavır içerisinde.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyonun Amerikalı Komutanı Korgeneral Stephen Townsend Musul'da 200'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili olarak "Bütün binayı yıkmayacak çapta bir mühimmat bıraktık ancak bina tamamen çöktü. O binanın tamamen çökmesinin nedenini araştırıyoruz" demişti.

Cenevre'yi baltalama girişimi

Suriye'de en az 55 kişinin öldüğü kimyasal saldırının zamanlaması da dikkat çekiyor. Saldırı Cenevre'de yapılan 5. tur Suriye görüşmelerinden hemen sonra gerçekleşti. Cenevre 5 görüşmelerinin olumlu bir havada gerçekleştiğini ifade eden BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura muhalifler ve Esad yönetimiyle yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Sahadaki çok ciddi zorluklara rağmen kimse çekip gitmedi. Bir önceki turda 'tren istasyonda hazır' demiştim. Şimdi treninin istasyondan yola çıktığını söyleyebiliriz. Yavaş, ama ilerliyor" dedi.

Tarafların 6. tur görüşmelere katılmak için arzulu ve hazır oldukları söyleyen Mistura, verilen arada tarafların geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 başlık üzerinde kapsamlı çalışma fırsatı bulacaklarını kaydetti.

Uzmanlar İdlip'teki kimyasal saldırının Cenevre'de 5. tur görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının ardından Suriye'deki taraflar arasında oluşan kısmi mutabakatı yok edecek bir gelişme olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre saldırı Suriye'de taraflar arasında anlaşma istemeyen ve kaosun devamını isteyen odaklar tarafından gerçekleştirildi.