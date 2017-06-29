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Korkunun da faydaları var

Korkularınızla tanışın, onları araştırın, öğrenin ve korkularınızın üzerine gidin. Dünya nüfusunun yarısı için bir engel teşkil eden korkunun aslında faydaları da var

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Korkunun da faydaları var
Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoterapist Mehmet Başkak, bize bu kadar zarar verdiği halde varlığına muhtaç olduğumuz korku duygusunun faydaları hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi: "Bataklıklardan, dev yılanlardan ve gece karşımıza çıkacak şeylerden korkmak yerine, artık değişimden, belirsizlikten korkuyoruz. Dünyada aslında iki tür insan vardır denilebilir; korkudan kaçarak uzaklaşanlar ve korkularının üzerine gidip, onunla yüzleşerek yoluna devam edenler.

Hayat sürekli korkacağımız bir şeyleri karşımıza çıkartacaktır, çünkü hayatta kalmanın en temel duygularındandır korku ve eğer korkudan hep kaçarsanız, bu hayatınız boyunca kaçmak zorunda kalacağınız anlamına gelir. Bu da daha kaygılı, daha huzursuz, endişelerle vesveselerle sürdürülen huzursuz bir hayat demektir. Dolayısıyla korkularla yüzleşmek de atalarımızdan bize kalan bir miras. Hep kaçmamışlar, tehlike olarak düşündükleri her şeye yaklaşmış, tanımaya çalışmış ve korkunun kaynağını yok etmeye çalışmışlar." HABER MERKEZİ

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Korkunun Da Faydaları Var
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