Korkutan açıklama! 'Türkiye, kaosun eşiğinde'

Rusya'dan Türkiye'nin "Ortadoğu'da hakim olan kaosun eşiğine geldiği" iddia edildi. Rusya Ortadoğu Araştırmaları, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Diplomasisi Merkezi Başkanı Vladimir Avatkov, referandum sonucuyla ikiye bölünen Türkiye'nin "Ortadoğu'da hakim olan kaosun eşiğine geldiğini" belirtti.





Düzenlenen bir basın toplantısında konuşan Avatkov, "Türkiye'deki referandum sonucu halkı yüzde 50'ye yüzde 50 olmak üzere ikiye böldü" dedi. Sandıktan çıkan 'Evet' oranının "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kafasındaki 'güçlü Türkiye' için zafer niteliği taşımadığını" belirten Avatkov, "Bu pek de bir zafer değil. Eğer ‘Evet' oyu yüzde 60'ın üstünde olsaydı bu bir zafer olurdu. Şimdi Erdoğan'ın daha önce gerçekleştirmek istediklerini yapıp yapamayacağını kanıtlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Avatkov, sözlerine şöyle devam etti: "Bir de idam konusu gündemde, bunun için de referandum yapılabilir. Yani Türkiye'de önümüzdeki günlerde bir referandum dizisi gerçekleşebilir. Sonuçlar halkın ikiye bölündüğünü gösterdi. Bu da Türkiye'nin Ortadoğu'da hakim olan kaosun eşiğinde olduğunun göstergesi."

ERSAN İLTER