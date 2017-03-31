Korkutan deprem tahmini

Afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında sürdürdüğü, Avcılar Belediyesi’nin düzenlediği Kent Konseyi'nin de destek verdiği ABAG (Avcılar Belediyesi Afet Gönüllüleri) Projesi'nin her ay düzenlediği eğitim toplantılarının sonuncusu Cihangir Mahallesi’ndeki Kent Evi’nde yapıldı.

Jeofizik uzmanı Yard. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, konuşmasında bozuk, çarpık yapılaşma ve insanların bilgilendirilmemesinin olası felakete karşı riskleri arttırdığını vurgularken, “Normal bir yapılaşma; örneğin Amerika’daki San Andreas Fayı civarındaki yapışma olsa bizim bu kadar riskimiz olmazdı. Fakat 17 yıl içerisinde maalesef bu seviyeye gelemedik. Bunun tek çözümü kentsel dönüşüm” dedi.

7.5 büyüklükte deprem bekleniyor

Türkiye’deki fay hatlarına değinen Oğuz Gündoğdu, geçmişte MTA’nın petrol arama amaçlı sığ araştırmalar yapan ‘Sismik1’ gemisi ile bilim insanlarının araştırmaları sırasında hazırladıkları haritalar bulunduğunu anlattı.

Gündoğdu, ilk kez gösterdiğini belirttiği bir haritayı perdeye yansıtırken şöyle dedi: “Bunu bir Fransız yapmış. Ortasında Adalar’ın önünde bir fay çıkmış ortaya. Bu başka hiçbir haritada yok. Bu kadar düzgün bir fay çizilmesi insanı kuşkulandırıyor. 1894 İstanbul depremi Marmara Bölgesi’nde tek ismini veren depremdir. 1894’te İstanbul’a olan o depremi acaba bu fay mı yarattı? Bu fayı başka bir haritada görmediğimiz için araştırma gemileri buna pek fazla itibar etmemiş. Marmara Depremi’nin büyüklüğü 0.2 yanılma payı ile 7.5 olarak hesapladım. Yalova tarafı, Yunanistan yönüne doğru yılda 2-2.5 santim hareket ediyor. 1766’dan 251 yıl geçti. 251 sene 2.5 santimetreden hesapladık, biraz daha matematik var. Yaptığım hesaplara göre 0.2 yanılma payı ile 7.5 çıktı. Yani büyüklüğü 7.3-7.5 arasında. Büyüklük ve şiddet ayrı konular. Şiddeti tam sayı ile söylüyorum Avcılar 17 Ağustos depremini 9, Bakırköy 8 şiddetinde hissetti” karşılığını verdi..