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Korkutan rapor! Her 5 saniyede bir çocuk ölüyor

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün 4 önemli uluslararası kuruluşla iş birliğiyle hazırladığı rapor, milyonlarca insanı tehdit eden açlıktaki korkunç durumu sözler önüne serdi. Geçen yıl 821 milyon insanın açlıkla mücadele ettiğini ortaya koyan rapora göre her 5 saniyede 1 çocuk açlık yüzünden ölüyor

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:21
Korkutan rapor! Her 5 saniyede bir çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) hazırladığı rapor, 2017 yılında dünyadaki her 9 kişiden 1'inin açlıkla yüzyüze yaşam mücadelesi verdiğini ortaya koydu.

FAO, Dünya Gıda Programı (WFP), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) iş birliğinde hazırlanan "Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu" başlıklı raporun sunumu, FAO'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde düzenlenen toplantıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan FAO Genel Direktörü Jose Graziano Da Silva, "Ne yazık ki haberler iyi değil. Şunu söylemem gerekiyor ki dünyada açlık çeken insan sayısı üçüncü kez arttı. Geçen yıl 821 milyon insan yetersiz beslenmiş olarak kayıtlara geçti" dedi. Geçen yılki raporun odak noktasının çatışmalar olduğunu hatırlatan Da Silva, bu sene ise iklim değişikliğine yoğunlaştıklarını söyledi.

İklim değişikliğinin gıda üzerinde çok güçlü etkileri bulunduğuna işaret eden Da Silva, bu nedenle dünya açlık oranlarındaki olumlu yöndeki eğilimlerin tersine dönmeye başladığını bildirdi.

Her 5 saniyede bir çocuk ölüyor

Toplantıya katılan Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Beasley ise "Her 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Dünyada 300 trilyon dolarlık bir varlık bulunuyorken bu durum kabul edilemez ve affedilemez" dedi.

Çatışmanın yanı sıra iklim değişikliğinin etkilerinin de son derece ciddi olduğunu belirten Beasley, 22-23 milyon civarında insanın iklim değişikliğinden etkilendiğini ve bu sebeple yerlerinden edildiğini kaydetti.

Beasley, son birkaç yılda şiddetli açlık çeken insan sayısındaki artışın endişe verici olduğunu dile getirerek, Suriye, Güney Sudan, Yemen ve Irak gibi dünyanın birçok bölgesinde yaşanan savaşların bu konudaki itici sebep olduğunu ifade etti.

 Şu an bu sorun çözülmezse 30-40 yıl içinde nüfus daha da arttığında gelişmiş ülkelerde de yiyecek bulma sıkıntısının yaşanabileceğine işaret eden Beasley, beraberce stratejik ve etkili programlarla çalışarak sıfır açlığa ulaşılabileceğini bildirdi.

AA

Son Güncelleme: 12.09.2018 12:27
Anahtar Kelimeler:
FAOçocukYoksullukBMAçlık
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