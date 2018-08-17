Korkutan uyarı! Marmara depremi sonrası tsunami...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 17 Ağustos Depremi’nin 19. yıldönümünde Türkiye’de deprem tehlikesi konusunda farkındalık yaratmak ve depreme karşı alınacak tedbirleri anlatmak amacıyla bir basın toplantısı düzenledi.

Enstitü’nün deprem konusundaki çalışma ve araştırmalarının da anlatıldığı toplantı; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Erdal Şafak ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat’ın katılımıyla gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara’da olacak bir deprem doğrudan minimum 20 milyon insanı ve dolaylı olarak tüm Türkiye’yi etkileyeceğini işaret ederek, "O nedenle olası Marmara Depremi üzerinde önemle duruyor, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olarak bütün Türkiye’yi kapsayan detaylı çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Türkiye'nin birçok yerinde deprem üretme potansiyeline sahip aktif faylar olduğuna işaret eden Özener, "Örneğin Ege Bölgesi’nde, Akdeniz’e doğru Datça açıklarında ve Doğu Anadolu’da büyük diyebileceğimiz depremler olması muhtemeldir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hazırlıklı olması önemlidir. Yine Kuzey Anadolu Erzincan dolaylarında kırılmaya yönelik aktif faylar mevcut. Türkiye deprem kuşağındadır, bu gerçekten hareketle topyekûn deprem afetine hazırlıklı olmalıyız.”

Marmara depremi şiddetli olacak

Marmara için 7.2'lik depremden bahsettiklerini ifade eden Özener, 7.2-7.4-7.5'lik deprem senaryoları yaptıklarını söyledi. Özener, "Bütün parçanın kırılacağı öngörülürse 7.7'lik depremden bahsederiz ama bu, tarihinde görülmemiş bir şey. Bu, matematik olarak, fizik olarak hesaplanabilir ama böyle büyük bir deprem biz pek beklemiyoruz. Ama Marmara için 7.2'lik bir depremin sürpriz olmayacağını en son bilgilerden söyleyebiliyoruz. Muhtemel Marmara depreminden sonra deniz tabanında meydana gelecek heyelanlardan dolayı farklı bölgelerde maksimum 2-2.2 metre arasında tsunami dalgası bekliyoruz" dedi.

Özener, 2009'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bir çalışma yaptıklarını ve bu kapsamda can, mal kaybı ve hasarlı binaya ilişkin bazı öngörüleri olduğunu belirterek, 30 bin civarında can kaybı ve 50 bin civarında hasarlı bina öngörüldüğünü hatırlattı.

Sürekli veri topluyoruz

Prof. Dr. Haluk Özener, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’ndeki çalışmaları da şöyle özetledi: “Tarafımızdan 70 tanesi Marmara Bölgesi’nde olmak üzere Türkiye genelinde 200’ün üzerinde deprem istasyonu 7 gün 24 saat veri toplamaktadır. 17 Ağustos 1999 Depremi sırasında 30 sismik istasyon vardı. Geçen yıl 6 istasyon daha kuruldu, önümüzdeki yıl da minimum 6 istasyon kurulması planlanıyor.”

Önlem almaktan başka çare yok

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, depremin ne büyüklükte ve nerede olacağının cevabını her zaman verebileceklerini belirterek, "Bunları söylerken, depremle yaşamayı öğretmek çabasındayız, vatandaş depremi bilecek ve ona hazırlıklı olacak. Deprem öncesinde alınabilecek 1 birimlik basit bir önlem, deprem sonrasında size 100 birimlik olarak geri dönebilir. Geçen seneden beri ne var dediğiniz zaman biz bir şeye çok daha eminiz; Marmara'daki deprem minimum 7.2 olacak. Umarım bu söylemi 50-60 sene daha söyleriz. 'Olacak, olacak' deriz, olmamış olur, ama maalesef bu deprem gerçeği bir gün olacak" dedi.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL