Kozmetik ithalatına servet aktı

Türkiye'nin makyaj ve cilt bakım malzemelerinden oluşan kozmetik ürünleri ithalatı, yılın ilk yarısında yaklaşık 270 milyon doları buldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde makyaj ve cilt bakım malzemeleri, parfüm ve deodorantlar, saç ürünleri, manikür ve pedikür malzemeleri, vücut losyonları, kremler, yağlar ve tüy dökücüler gibi kalemlerden oluşan kozmetik ürünleri ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.27 artarak 269 milyon 225 bin 408 dolara yükseldi.

Kozmetik ürünleri içinde en fazla ithal edilen grup vücut losyonları, kremler ve yağlar oldu. Bu ürün grubunda yapılan ithalat yılın ilk yarısında 67.2 milyon doları buldu. Makyaj ve cilt bakımı malzemeleri ithalatı için 52.7 milyon dolar, parfüm, kolonya ve eau de toilet için 47.9 milyon dolar, göz makyaj malzemeleri için 29.5 milyon dolar ve deodorantlar için 19.4 milyon dolar ödendi.

Fransa ithalatta lider

Türkiye'nin Haziran sonu itibarıyla en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülke 64.4 milyon dolarla Fransa oldu. Bu ülkeyi yaklaşık 48 milyon dolarla Almanya, 32.1 milyon dolarla Polonya, 20.3 milyon dolarla İtalya ve 15.9 milyon dolarla ABD takip etti.

Bu dönemde Fransa'dan en çok ithal edilen kozmetik ürünü, 21.1 milyon dolarla makyaj ve cilt bakım malzemeleri olurken, Almanya'dan 15.3 milyon dolar ve ABD'den 4.6 milyon dolarlık vücut losyonu, krem ve yağ, Polonya'dan 14.1 milyon dolarlık parfüm, kolonya ve tuvalet suyu, İtalya'dan 6.7 milyon dolarlık göz makyaj malzemesi getirildi. HABER MERKEZİ

Saat ithalatı da dövizimizi yuttu

Türkiye, birçok insanın vazgeçilmez aksesuarlarından kol saatleri için 5 yılda toplam 1 milyar dolar ödedi. Kol saati ithalatında ucuz maliyetiyle bilinen Çin, 444.7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Son 5 yılda Çin'den 46.8 milyon kol saati ithal edildi. Çin'den ithal edilen saatlerin ortalama fiyatı 9.5 dolar oldu. Kol saati ithalatında Çin'i lüks saat markalarıyla bilinen İsviçre takip etti. İsviçre'den son 5 yılda 1.9 milyon kol saati ithal edilirken, bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 389.2 milyon dolar oldu. İsviçre'den ithal edilen saatlerin ortalama fiyatı 204 dolar oldu.

