Kraliyet ailesine Trump hançeri

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump'ın 22 Mayıs'ta Riyad'da ellerini koydukları 'dünya küresi'nden bu kez Suudi Kraliyet ailesine darbe çıktı! Katar ile köprüleri atan, Türkiye'nin "Körfez ülkelerinin abisi olarak Katar ile krizi Ramazan Bayramı'na kadar lütfen çözün" çağrısına kulak tıkayan, ABD Başkanı Trump'ın politikalarına paralel olarak İsrail ile aynı eksende buluşarak İran'a karşı cephe alan Suudi Arabistan'da Çarşamba sabahı kritik gelişmeler yaşandı.

Suudi Kralı Abdülaziz bin Selman ilk olarak yeğeni 57 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Nayif'in yerine oğlu ve aynı zamanda baş danışmanı 31 yaşındaki İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı getirdi.

Böylece yeni kralın adı netleşmiş oldu. Akabinde Ramazan Bayramı tatili 23 güne çıkarıldı. Yayınlanan bir başka kararnameyle ise 'baba kralın' 'oğlunu' veliaht tayin etmesi yasaklandı!

Birinci Veliaht kızağa çekildi



Çarşamba sabahı yayınlanan ilk Kraliyet Divanı kararnamesine göre, Birinci Veliaht, Başbakan ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif, tüm görevinden azledildi. Kral Selman bin Abdülaziz'in oğlu 31 yaşındaki Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Birinci Veliaht ve Başbakan oldu.

Salman'ın Savunma Bakanlığı görevi de devam edecek. İçişleri Bakanlığında da görev değişiklikleri oldu. İçişleri Bakanı olarak Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif atandı. İçişleri Bakanı Yardımcısı Abdurrahman bin Ali Er-Rubeyan'ın görevinden azledilerek Kraliyet Divanı üyeliğine getirildi.

İçişleri Bakanı Yardımcısı görevine ise 'bakan' derecesi ile Ahmed bin Muhammed Es-Salim getirildi. Yayınlanan 15 kararnameye göre ayrıca, Kraliyet Divanı Müsteşarı Nasır bin Abdulaziz görevinden azledilerek 'bakan' derecesi ile İçişleri Bakanlığı Vekilliğine, Emir Abdulaziz bin Turki bin Faysal bin Abdulaziz, Suudi Arabistan Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına, Emir Abdulaziz bin Fehd bin Turki bin Abdulaziz, Cevf Emiri Vekilliğine atandı.

Ülkeyi genç kral yönetecek





Oğlunu Veliaht Prens olarak atayan Selman bin Abdülaziz el-Suud, 7. Suudi Arabistan Kralı olarak görev yapıyor. Bugüne kadar görev yapan Suudi kralları, 70'li, 80'li yaşlardaki kraliyet mensuplarından seçildi.

Sağlık durumu kötü olan Kral Selman, aynı zamanda Başbakan ve Başkomutan unvanlarına da sahip... Yeni dönemde Kral Selman, başbakanlık görevini oğluna devretti. Kral Selman bin Abdulaziz, daha önce de oğlu Halid bin Selman'ı Suudi Arabistan'ın yeni ABD Büyükelçisi olarak atamıştı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, yeni nesil Suudi Arabistan kraliyet üyesi olarak öne çıkıyordu.

Yüksek öğrenimini ülkesinde Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi'nde 'hukuk' alanında yapan yeni Veliaht Prensi, dünya genelinde adını Suudi Arabistan'ın dolaylı olarak İran ile karşı karşıya geldiği Yemen savaşıyla duyurdu. Mesleği sorulduğunda 'Avukatım' cevabını vermeyi seven Muhammed Bin Selman'ın veliaht atanmasında ABD'nin ciddi etkisi olduğu belirtiliyor.

Trump'a düşkünlüğü var



Muhammed bin Selman, görev yaptığı kurumlarda Batı eğitimli genç isimlere vermesiyle tanınıyor. Suudi Arabistan'ı petrole bağımlılıktan kurtarmayı amaçlayan 'Vizyon 2030' planının da ona ait olduğu biliniyor.

Yeni Veliaht Prens, ABD ve özellikle Trump yönetimiyle ilişkileri sıkı tutmaya özen gösteriyor! Buna karşılık pek çok Suudi prensin aksine 'alkol kullanmıyor, sigara içmiyor, gece geç yatmıyor.' Kraliyet ailesi içinde 'geleceğini inşa etmeye çalışan ve Bay Herşeyi Bilen bir genç' olarak tanınıyor.

Önce oğlunu veliaht ilan etti, sonra Anayasayı değiştirdi

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens'in değiştirildiği Kraliyet Divanı kararlarıyla kral ve veliaht seçim yasasında yeni düzenlemeler yapıldı. Kraliyet kararnamesiyle, Suudi Arabistan Kralının seçimini öngören Anayasanın 50'nci maddesi değiştirildi.

Buna göre, "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları arasından seçilir" hükmü, "Kral, kurucu lider Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un oğulları ve torunları arasından seçilir" şeklinde düzenlendi.

Kararnamede, seçilecek kişilerin ülkenin kurucu lideri Abdulaziz bin Abdurrahman bin Suud'un soyundan olması şartı korunurken, Kral'ın oğlunu veya kardeşini veliaht olarak atamasını engelleyen bir düzenleme yapıldı.

Buna göre Kral'ın veliaht olarak amcası, yeğeni veya geniş aileden farklı bir erkeği seçebileceği; kendi oğlunu veya kardeşini veliaht tayin edemeyeceği belirtildi. Söz konusu düzenleme Kral Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht olarak seçmesinden sonra yapıldığı için değişikliğin kendisi ve oğlunu kapsamadığı ifade ediliyor. Suudi Arabistan'da yaklaşık 15 bin prens ve prenses bulunuyor. Ülkenin kaynaklarının ciddi bir bölümünü bu kitle hovardaca tüketiyor.