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Kremlin'den 'yardım' açıklaması! Türkiye yardım mı istedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi sırasında mali yardım talebinde bulunmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda varsayımlara dayalı önermelerde bulunmanın yerinde olmayacağını belirtti.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:00
Kremlin'den 'yardım' açıklaması! Türkiye yardım mı istedi?

Peskov'a basın toplantısında Türkiye'deki ekonomik durumla bağlantılı olarak Ankara'dan mali yardım talebi gelip gelmediği soruldu.

Peskov, "Hayır, herhangi bir talep gelmedi. Her zaman gündemde önemli yer tutan somut büyük projeler istişare ediliyor. Türk Akımı doğalgaz boru hattı ve Akkuyu NGS gibi enerji projeleri konuşuluyor. Bunun yanında, faaliyetleri daha somut hale getirilmesi gereken ortak yatırım fonu mevcut ve şirketlerimiz işbirliği yapıyor. Genel olarak, bu konular ele alınıyor" yanıtını verdi.

Peskov, talep gelmesi halinde Rusya'nın Türkiye'ye yardım için yeterli kaynaklara sahip olup olmadığı konusunu varsayıma dayalı olarak ele almanın yerinde olmayacağının altını çizdi.

Bu arada Peskov, Türkiye ile ulusal para birimleri üzerinden ticarete olumlu baktıklarını ve bu konunun bir süredir gündemde olduğunu kaydetti.

Peskov, "Karşılıklı ticari operasyonlarda ulusal para birimlerini kullanma konusu, Rusya tarafından en üst düzey de dahil farklı düzeylerde uzun süredir ve tutarlı olarak gündeme getiriliyor. Devlet Başkanı Putin, bunun mümkün, hatta uygun olduğunu birçok kez dile getirdi" diye konuştu.

Peskov, ulusal para birimleriyle ticarete geçiş için konu üzerinde titizlikle çalışılması ve titiz hesaplamalar yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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RusyaAnkaraKremlinErdoğanPutinMilli Para
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