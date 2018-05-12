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Kriptolu telefonlar sürekli dinlenmiş

Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesi davasında, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Şen'in de arasında bulunduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapse çarptırılmasının gerekçesi açıklandı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 17:26
Kriptolu telefonlar sürekli dinlenmiş

Devlet büyüklerinin kriptolu telefonlarının usulsüz dinlenmesine ilişkin davada, kapatılan TİB'in eski Başkanvekili Osman Nihat Şen ile darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil imamı Harun Biniş'in de arasında bulunduğu 24 sanığın 10 yıl 6 ay ile 68 yıl 3 ay arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırılmasının gerekçesi açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçeli kararında, dava konusu "MİLCEP-K2" kriptolu cep telefonlarının, "FETÖ'nün amacı doğrultusunda, dinlemeye matuf olarak üretildiği" belirtilerek, o dönemde başbakanlık görevinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok bakan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Necdet Özel ile MGK, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay'a tahsisli kriptolu telefonların müteaddit defalar dinlendiği kaydedildi.

FETÖ'nün asıl amacı

Kararda, FETÖ'nün nihai hedefinin devlet otoritesini ele geçirmek olduğu, bunun için devlet adamı, siyasetçi, asker ve sivil bürokrat ile yargı, emniyet ve medya mensubu gibi topluma yön veren ve kamusal gücün kullanımında etkin kişiler üzerinde baskı kurmak amacıyla bilgi havuzu oluşturduğu ifade edildi.

Örgütün, bu kişilerin kamusal ve özel hayatları hakkında bilgi ve belge topladığı, bu amaçla usulsüz dinleme de dahil olmak üzere kanun dışı yöntemlere başvurduğu belirtilen kararda, bu bağlamda örgütün, adli ve istihbari dinlemelerin merkezi konumundaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına (TİB) özel önem verdiği, buradaki kadroların tamamına yakınını, kuruma giriş sınavı sorularını mensuplarına vermek gibi hukuk dışı yollarla ele geçirdiği anlatıldı.
AA

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