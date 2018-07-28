Kritik gelişme! Esad ile özerklik pazarlığı

Suriye'de kritik gelişmeler yaşanıyor. Ülkenin kuzeyi hariç tamamını muhaliflerden neredeyse tamamen temizleyen Suriye devlet güçlerinin şimdi hedefinden ülkenin kuzeyi var.

Bölgeyi, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun destek verdiği, omurgasını PKK'nın Suriye kanadı PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrol ediyor.

Bu kapsamda 2011 yılında başlayan savaşta bir ilk gerçekleşti ve Suriye hükümetiyle SDG'nin siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) Şam'da müzakere masasına oturdu. Görüşmenin Suriye devletinin davetiyle gerçekleştiği biliniyor.

Suriye Demokratik Konseyi’nin iki eş başkanından biri olan Riad Darar, 26 Temmuz'dan bu yana mevkidaşı İlham Ahmed başkanlığında bir heyetin Şam’da Suriye hükümetiyle görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Müzakerelerde belirlenmiş bir gündemin bulunmadığını, alt yapı hizmetlerinin yanı sıra siyasi konularla güvenlik konularının da ele alınabileceğini kaydeden Darar, “Sorunlarımızı kendi kendimize çözme vakti geldi” ifadesini kullandı.

'Şiddetin bitmesi için anlaşma'

Şam'da müzakereleri yürüten İlham Ahmed'in başkanlığındaki heyet, Suriye devletiyle müzakerelerin ilerletilmesi ve şiddetin sona ermesi konusunda anlaştıklarını açıkladı. Suriye'de savaşın sona ermesi için komiteler kurulması kararı alındığının ifade edildiği açıklamada, "Toplantı sonucunda diyalog ve müzakerelerin geliştirilmesi, Suriye halkı ve toplumunu tehlikeye atan şiddet ve savaşın sona ermesinin sağlanması, merkezi olmayan ve demokratik bir Suriye için yol haritasının oluşturulması amacıyla tüm alanlarda komiteler oluşturulması kararlaştırılmıştır" denildi.

Esad diyalog çağrısı yapmıştı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ilk defa 31 Mayıs 2018'de ülkenin kuzeyini kontrol eden SDG ile diyalog çağrısında bulundu.

Esad, eğer diyalogla çözüm bulunmazsa, SDG'nin kontrolünde tuttuğu bölgeleri geri almak için güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade etmişti. Suriye'nin kuzeyini kontrol altında tutan ve omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin oluşturduğu SDG ile Suriye devleti arasında yapılacak herhangi bir anlaşma, ABD’nin Suriye politikasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirecek.

Zira ABD, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında SDG’nin kontrolü altında bulunan bölgeye zaman içinde 2 binden fazla askerini konuşlandırdı.

Doğrudan ilk görüşme

Şam'da gerçekleştirilen ilk doğrudan görüşmelerde, SDK'nin Fırat'ın doğusunda bir otonom yapıya sahip olmak istediği ve bunun için bastırdığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili Şam cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, daha önce yaptığı bir açıklamada, ülkedeki Kürtler dahil tüm oluşumları "geçici yapılanmalar" olarak nitelendirmişti.

Diğer yandan ABD'nin özellikle IŞİD'le mücadele sırasında sağladığı askeri ve siyasi desteğin akabinde Kürtlerin Şam yönetimiyle doğrudan görüşmelere geçmesine Washington'un nasıl tepki vereceği merak konusu.

Zira uzmanlar, Washington'un çelişkili açıklamalar yapan Kürtlere bundan böyle daha temkinli yaklaşacağını dile getiriyor.

Bununla birlikte Ankara, NATO müttefiki olan Washington'dan terörist olarak tanımladığı Suriye'deki gruplara ve yapılara desteğini derhal sonlandırmasını istiyor.