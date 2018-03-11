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Kritik gelişme! FETÖ ajandasındaki şifreler çözülüyor

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan FETÖ/PDY'nin sözde Bingöl il imamı Ahmet Y.'nin olduğu iddia edilen zanlının evinde ele geçirilen ajandaki şifreleri çözme çalışmaları sürüyor

11 Mart 2018 Pazar 17:25
Kritik gelişme! FETÖ ajandasındaki şifreler çözülüyor

Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanarak tutuklanan örgütün sözde Bingöl il imamı olduğu iddia edilen zanlının evinde ele geçirilen ajandaki şifreler, özel ekipler tarafından çözülmeye çalışılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adana merkezli İzmir, Gaziantep, Konya, Aydın ve Samsun'da 2 Mart'ta eş zamanlı düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 21 kişi arasında yer alan Ahmet Y'nin (49) evinde bulunan ajandadaki şifreler gizemini koruyor.

Bilgi vermiyor

FETÖ/PDY'nin Moğolistan ve Tacikistan'daki okullarında müdürlük yaptıktan sonra en son sözde Bingöl il imamı olduğu iddia edilen ve Ordu'da örgüt üyelerinin 'gaybubet evi' olarak nitelendirdiği hücre evinde yakalanan zanlının, şifrelerle ilgili bilgiler vermemesi emniyet güçlerinin işini zorlaştırıyor.

Şifre çözmede uzman personellerin yanı sıra istihbarat birimi görevlilerin de olduğu özel ekip, sessiz harfler ve karşısında yazılı farklı basamaklı sayıların ne anlama geldiğini bulmaya çalışıyor.

Ajandanın orta sayfasında tek bir nüshaya yazılmış şifrelerin üzerinde çalışan ekipler, zanlının ByLock görüşmelerinin deşifresini de mahkeme aracılığıyla talep ederek ipuçları elde etmeyi amaçlıyor.

Şifreleri açıklamadı, 40 şüpheli ismi verdi

Sorgusunda, "Bu şifreyi ben de çözemem siz de çözemezsiniz" diyerek bilgi vermediği öğrenilen zanlının, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemesi ise dikkati çekti.

Zanlının, FETÖ'den hakkında daha önce herhangi bir işlem yapılmayan 40 civarında şüphelinin isimini vermesi üzerine de soruşturma başlatıldı.

Emniyet güçlerinin, şifreler konusunda bilgi sahibi olabilecek şüphelilerin yakalanmasıyla da önemli bilgiler elde etmeyi planladığı öğrenildi.

Lüks hayat sürmüş

Adana merkezli 6 ilde, 21 kişinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen Ahmet Y'nin de arasında yer aldığı 10 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Eşi de ByLock'tan tutuklu bulunan Ahmet Y'nin gaybubet evinde tek yaşadığı ve lüks bir hayat sürdüğü, her türlü ihtiyacının da dışarıdan karşılandığı öğrenilmişti.

AA

Son Güncelleme: 12.03.2018 01:30
Anahtar Kelimeler:
şifreAjandaFetöAdana
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