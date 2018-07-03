Kritik hamle! İsrail Kıbrıs'ta liman kuruyor

Plana göre, Hamas yönetimindeki Gazze’ye gönderilen yardımlar önce Güney Kıbrıs’ta kontrol edilecek, ardından Filistinlilere ulaştırılacak.

Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bu projeyi Kıbrıs Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile masaya yatırdı.

İsrail basınına göre, plan ile ilgili çalışmaların önümüzdeki haftalarda başlayacağı ve ayrıntıların kamuoyu ile en geç üç ay içerisinde paylaşılacağı belirtildi. İsrail planına göre, Gazze’ye mal taşıyan kargo gemileri için adada özel bir iskele ve liman yerleşkesi inşasına başlanacak.

Bu yeni limanda Gazze’ye ulaşacak olan yardımlar İsrailli yetkililerce kontrol edilecek. Yardımlar bu kontrollerden sonra Gazze’ye bir feribot ile taşınacak.

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL