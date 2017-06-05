Kritik mesajlar! 'ABD Ankara'ya güvence verdi'

Sözde stratejik ortak ABD aylardır planlaması yapılan Rakka operasyonunu başlattı. Operasyonda ana unsur Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen terör örgütü PKK uzantısı PYD- YPG oldu. Trump yönetiminin ağır silahlarla desteklediği terör örgütü YPG ile birlikte başlattığı operasyon 4. gününe girdi.

Koalisyonun da havadan destek verdiği operasyonda terör örgütü DEAŞ yıllardır elinde tuttuğu bölgelerden direnmeden kaçıyor. Bölgeden gelen bilgilere göre Fırat nehri üzerindeki Baas baraj ve hidroelektirik santral DEAŞ'tan alındı.

ABD'nin nihai hedefi

Rakka gündeminde kritik sorusu ise şu; DEAŞ'tan alınan yerler kime kalacak? Terör örgütü YPG ile birlikte Rakka'yı bir başka terör örgütü DEAŞ'tan temizlemek isteyen ABD'nin nihai hedefi ise bölgede tıpkı Irak'ın kuzeyinde olduğu gibi bir terör devleti kurmak.

Uzun vadeli plan ise önce 4 parçalı Kürdistan ardından da Kürt makyajlı büyük İsrail devletini kurmak. Bölgede tüm adımlar bu proje doğrultusunda atılırken ABD'nin terör örgütü PKK-YPG ile olan organik ilişkisi her geçen gün daha da aşikar hale geliyor.

Son olarak Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PYD'nin sözde gümrük binasına ikinci ABD bayrağı asıldı. PYD'nin kontrolünde bulunan Tel Abyad ilçesinde gümrük binasının üstündeki ABD bayrakları, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden görülebiliyor.

ABD güvence vermiş

Talepleri sözde stratejik ortak ABD tarafından kabul edilmeyen Türkiye'nin durumu da kritik önem arz ediyor. Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki kritik mesaj geldi.

ABD'nin terör örgütüne verdikleri silahların Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı sözünü verdiğini ifade eden Başbakan Yıldırım medya temsilcileriyle buluşmasında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu konuda her düzeyde rahatsızlığımızı ifade ettik ancak onlar bize, 'Bunun bir seçim olmadığını, mecburiyet olduğunu ve bu operasyon sonrası PYD/YPG ile ilişkilerin uzun süreli devam ettirilmeyeceğini, taktiksel bir iş birliği olduğunu' ifade ettiler ve bize gereken güvenceleri verdiler. Verilen güvence ne? Burada kullanılacak silahların daha sonra ülkemizde terör gruplarının eline geçmemesi ve terör faaliyetlerinde güvenlik güçlerimize, vatandaşlarımıza karşı kullanılma ihtimalinin doğmaması. Bunu özellikle takip edeceklerini ifade ettiler."

‘Taciz olursa kararı kendimiz veririz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Rakka'da DEAŞ terör örgütü var. Şu anda, ABD iki terör örgütüyle birisi siyasi ayak birisi eylem ayağı. PYD ile YPG. ABD,' Ben bunu YPG ile halledeceğim' diyor. Halledeceksen buyur hallet hayırlı olsun. Ama şunu da bilin Suriye'nin kuzeyinde ülkemize taciz olacak olursa o zaman da biz bundan sonra kimseyle konuşmayız. Kararımızı kendimizi veririz. Nasıl Cerablus'ta göbeğimizi kendimiz kestiysek, adım attıysak bundan sonra da atarız. El babı teröristlerden temizledik. Fırat Kalkanı harekâtını başarıyla nokta demeyeceğim, virgül koyduk. Bundan sonra devamı gelebilir" demişti.