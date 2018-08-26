Kriz bakanı koltuğundan etti

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İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan, mecliste yapılan gensoru oylamasında görevinden azledildi. İran Meclisi'nde yapılan gensoru oylamasında 121 milletvekili Kerbasiyan'ın görevde kalması yönünde oy kullanırken, 137 milletvekili de azledilmesini istedi. Gensoru önergesinde Kerbasiyan, ülkedeki ekonomik krizi yönetememek, gerekli tedbirleri almamak, uygun mali denetim ve şeffaflığı sağlayamamaktan sorumlu tutuluyordu.

Kerbasiyan ile ilgili gensoru 19 Ağustos'ta 33 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına sunulmuştu. İran Çalışma Bakanı Ali Rebii de 8 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylamasında güvenoyu alamayarak görevinden azledilmişti.

'Bölgede en iyi anlaştığımız ülke Türkiye'

Bu arada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik kriz, nükleer anlaşma ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik krizin ABD'nin oluşturduğu psikolojik ortamdan kaynaklı olduğuna işaret ederek, yasal herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen doların yükseldiğini ifade etti. Komşu ülkelerle iş birliği konusuna dair Dışişleri Bakanı Zarif, "Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor." ifadesini kullandı.

Zarif, Azerbaycan, Irak, Pakistan ve Afganistan yönetimleriyle de iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi. Zarif, ayrıca Irak'ın Hur el-Azim bölgesinde çıkan ve toz bulutuna yol açan yangının söndürülmesi için Türkiye ve Irak ile çalışma yürüteceklerini, çevre ve su sorunlarının çözümü için de Tahran, Ankara ve Bağdat'ın görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.