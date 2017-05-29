Krizde son düzlük

HABER MERKEZİ

24 Kasım 2015’de Rus savaş uçağının Türk jetlerince düşürülmesinin ardından başlayan kriz döneminde gelen yasaklar için “son haftaya” girildi. “Yılan hikayesine” dönen sorunda, iki ülke yönetimin söz verdiği gibi, yaptırımların artık bu hafta bitmeden kaldırılması bekleniyor. Konu, iki devlet başkanı Erdoğan ile Putin’in geçen hafta sonu yaptıkları görüşmede de bir kez daha ele alınmıştı. Putin’in Erdoğan’ı Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanlığına tekrar seçilme vesilesi ile kutladığı görüşmede, uluslararası, bölgesel ve ikili sorunlar ele alınırken, kaldırılmasına mutabık kalınan yaptırımlar konusu da bir kez daha görüşüldü. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç de geçen hafta yaptığı açıklamada, hükümetin Türkiye'ye yönelik ticari kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin kararnameyi bir hafta içinde hazırlayacağını söylemişti. Ancak Dvorkoviç’in açıklamasında "Türk gıda ürünlerine yasağın haftaya kaldırılacağı" ifadesini kullanması, “Şu aşamada domates dışındaki diğer Türk gıda ürünlerine konulan yasak mı kalkacak? Türk vatandaşlarının çalışma ve inşaat şirketlerinin faaliyet yasağı daha sonra mı kaldırılacak?” sorularını gündeme getirmişti. Ancak konuya yakın çevreler, Başbakan Medvedev’in KEİ İstanbul zirvesi ziyareti sırasında imzalanan mutabakatın, “domates ve vize konusu hariç, konulan tüm sınırlamaların kaldırılmasını” içerdiğini hatırlatıyor.

İki ihtimal var

Yeni haftada Rusya’daki Türk toplumu “iki ihtimalli” bir beklenti içinde: Çok büyük ihtimalle bu hafta içinde “uçak krizi yüzünden Rusya’nın koyduğu yasakların kaldırılması” kararı çıkacak. Bu konuda karar Rusya Başbakanlığı tarafından ilan edildiğinde “müjde” alınmış olacak. Hala konuya “ihtiyat payı” ile yaklaşanlar ise, bu hafta öncelikle “yaş sebze meyve yasağının” kaldırılabileceğini, çalışma izni, Türk menşeli mallarına Rusya gümrüklerinde tam kontrol uygulaması dahil diğer konularda da bu hafta olmasa da “en kısa zamanda” sonuç alınabileceği düşüncesinde. Yasakların kaldırılmasını en çok Türk-Rus evliliklerinin bölünmüş aileleri, Rusya’da kurdukları işleri bırakmak zorunda kalan işadamları, Türk işçi istihdam etmeyen şirketler, askıya alınan inşaat projeleri yüzünden sıkıntı yaşayan şirketleri, mühendisleri ve işçileri ile inşaat sektörü bekliyor.