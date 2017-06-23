'Kudüs hızla Yahudileştiriliyor'

Gazze'de Uluslararası Filistin İntifadasını Destekleme Kongresi tarafından Dünya Kudüs Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.

Kentte bir otelde Hamas ile İslami Cihad hareketlerinin yöneticilerinin yanı sıra Filistinli bazı gazeteci ve yazarların katılımıyla Gazze ve İran'ın ortak gerçekleştirdiği konferansın ardından iftar verildi.



Toplantıya telekonferans yöntemiyle katılan İran Parlamentosu Başkanı Dışişleri Danışmanı ve kongrenin Genel Sekreteri Hüseyin Emir Abdullhiyan, İsrail'le normalleşme sürecine girilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hamas liderlerinden İsmail Rıdvan ise Dünya Kudüs Günü'nde Kudüs intifadasını desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kudüs'ün, İsrail'le olan mücadelenin temel duraklarından ve ümmetin temel meselesi olduğunu vurgulayan İsmail Rıdvan, "İsrail işgali; Kudüs, akidemiz ve insanlık için tehlike oluşturuyor. Kudüs gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya, Yahudileştiriliyor ve İslami kimliği değiştiriliyor" diye konuştu.

AA