Kudüs'te zulüm katlandı

Mirasımız Derneği'nin 2017 Kudüs Raporu'na göre, işgalinin 100. yılında da dünya gündeminden düşmeyen Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, birçok kez saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci, yaptığı yazılı açıklamada Müslümanlar açısından da Kudüs'ün hep birleştirici güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kudüs ve Müslümanların mübarek mescidi Mescid-i Aksa, bu kadim şehirde yaşayan 350 bin Müslümanın tüm yokluk ve imkânsızlıklarına rağmen, canlarından ve mallarından geçerek burada nöbet tutmalarıyla İsrail işgaline direnmektedir. Filistin toprakları ve Filistin'in başkenti Kudüs, işgalinin 100. yılını yani 2017'yi çok daha zor şartlar altında geçirdi ve görünen o ki gelecek yıllarda bu zorluk daha da artacak. Ancak bu durum bizleri umutsuzluğa sevk etmemeli, zira biz biliyoruz ki zulmün artması zalimin çaresizce sona doğru kürek çekmesindendir."

2 bin 466 kişi tutuklandı

Açıklamada, 2017 yılında Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere ilişkin rapor yer aldı. İsrail'in 2017 yılında Kudüs'te 2 bin 466 Müslüman'ı tutukladığı kaydedilen raporda, "Bu rakamın yarıya yakınını ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor. Tutuklananların 720'si 12-18 yaş arası, 54'ü ise 12 yaş altı çocuktan oluşuyor. Tutuklananların 26'sı 65 yaş üstü. Tutuklanan bayan sayısı ise 88" denildi.

Tutuklandıktan sonra serbest bırakılanların önemli bir kısmından yüksek kefalet ücreti talep edildiğine dikkat çekilen raporda, "Çoğu Mescid-i Aksa'nın kapanmasına neden olan 14 Temmuz sürecinde yaşanan olaylarda olmak üzere 2017'de Kudüs'te 17 şehit verildi. Şehitlerin tamamı 25 yaşının altında."

Rapora göre 2017'de Kudüs'te Müslümanlara ait 154 ev ve iş yeri yıkıldı, 555 ev ve iş yeri için de yıkım kararı alındı. Yıkılan evlerin masrafları da evlerin sahiplerinden tahsil edilmekte…

Ödeme imkânı bulamayan Müslümanlar ise yıllardır yaşadıkları evleri kendi elleriyle yıkmak zorunda bırakılıyor. Müslümanlara ait ev ve arazilere el koyan İsrail buralarda yeni Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor. 2017'de 16 bin 252 konutluk yerleşim birimi onaylandı.

Özellikle nöbet tutmak üzere Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanların evleri gasbedilmekte. İsrail askerleri eşliğinde Müslümanlara ait evlere giren Yahudiler, mülk kendilerine aitmiş gibi evleri gasbediyorlar. 2017'de çökme yöntemiyle 6 ev Yahudilerce gasbedildi.

Mezarlıklar tahrip edildi

Kudüs'ün en büyük Müslüman mezarlığı olan Memunullah Mezarlığı'nın da tamamen tahrip edilerek, büyük bölümünün park haline getirildiği belirtilen raporda, bir kısmına otel yapılan Müslüman mezarlığının geri kalan kısmında ise halihazırda bir müze yapımının devam ettiği ve adının 'Hoşgörü Müzesi' olduğu bildirildi.

Mescid-i Aksa'nın hemen surlarının dibindeki Yusufiye Mezarlığı'nda ise 40 mezarın dozerlerle yıkıldığı vurgulanan raporda, "Yahudiler 2017'de 15 kez mezarlık baskını yapmış ve cenazeleri çalmışlardır. Müslümanlar cenazelerinin çalınmasının önüne geçmek için artık mezarların üzerini betonla kaplamak zorunda kalıyorlar." denildi.

Mescid-i Aksa'nın 2017'de 480 kez saldırıya maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeler yer aldı: "2017'de toplam 25 bin 628 Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş ve bu baskınlarda kimi zaman ayinler yapılmıştır. Daha önce Mescid-i Aksa altında kazılan tünellerde bir sinagog açan İsrail, Burak Duvar altında 2017'nin son ayında yeni bir sinagog açılışını gerçekleştirmiştir."

Mirasımız Derneği'nin faaliyetlerine de yer verilen raporda 2017'de Kudüs ve civarında 1 cami 3 evin restorasyonunun gerçekleştirildiği anlatıldı.

DIŞ HABERLER MERKEZİ