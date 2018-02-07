Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
115570
ALTIN
160.836
DOLAR
3.7808
STERLİN
5.2794
EURO
4.6487

Kudüs'te zulüm katlandı

Mirasımız Derneği'nin 2017 Kudüs Raporu'na göre İsrail, 2017 yılında Kudüs'te 2 bin 466 Müslüman'ı tutukladı. Bu rakamın yarıya yakınını ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor

07 Şubat 2018 Çarşamba 17:57
Kudüs'te zulüm katlandı

Mirasımız Derneği'nin 2017 Kudüs Raporu'na göre, işgalinin 100. yılında da dünya gündeminden düşmeyen Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın, birçok kez saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci, yaptığı yazılı açıklamada Müslümanlar açısından da Kudüs'ün hep birleştirici güç olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Kudüs ve Müslümanların mübarek mescidi Mescid-i Aksa, bu kadim şehirde yaşayan 350 bin Müslümanın tüm yokluk ve imkânsızlıklarına rağmen, canlarından ve mallarından geçerek burada nöbet tutmalarıyla İsrail işgaline direnmektedir. Filistin toprakları ve Filistin'in başkenti Kudüs, işgalinin 100. yılını yani 2017'yi çok daha zor şartlar altında geçirdi ve görünen o ki gelecek yıllarda bu zorluk daha da artacak. Ancak bu durum bizleri umutsuzluğa sevk etmemeli, zira biz biliyoruz ki zulmün artması zalimin çaresizce sona doğru kürek çekmesindendir."

2 bin 466 kişi tutuklandı 

Açıklamada, 2017 yılında Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere ilişkin rapor yer aldı. İsrail'in 2017 yılında Kudüs'te 2 bin 466 Müslüman'ı tutukladığı kaydedilen raporda, "Bu rakamın yarıya yakınını ise çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.  Tutuklananların 720'si 12-18 yaş arası,  54'ü ise 12 yaş altı çocuktan oluşuyor. Tutuklananların 26'sı 65 yaş üstü. Tutuklanan bayan sayısı ise 88" denildi.

Tutuklandıktan sonra serbest bırakılanların önemli bir kısmından yüksek kefalet ücreti talep edildiğine dikkat çekilen raporda, "Çoğu Mescid-i Aksa'nın kapanmasına neden olan 14 Temmuz sürecinde yaşanan olaylarda olmak üzere 2017'de Kudüs'te 17 şehit verildi. Şehitlerin tamamı 25 yaşının altında."

Rapora göre 2017'de Kudüs'te Müslümanlara ait 154 ev ve iş yeri yıkıldı, 555 ev ve iş yeri için de yıkım kararı alındı. Yıkılan evlerin masrafları da evlerin sahiplerinden tahsil edilmekte…

Ödeme imkânı bulamayan Müslümanlar ise yıllardır yaşadıkları evleri kendi elleriyle yıkmak zorunda bırakılıyor. Müslümanlara ait ev ve arazilere el koyan İsrail buralarda yeni Yahudi yerleşim birimleri oluşturuyor. 2017'de 16 bin 252 konutluk yerleşim birimi onaylandı.

Özellikle nöbet tutmak üzere Mescid-i Aksa'ya giden Müslümanların evleri gasbedilmekte. İsrail askerleri eşliğinde Müslümanlara ait evlere giren Yahudiler, mülk kendilerine aitmiş gibi evleri gasbediyorlar. 2017'de çökme yöntemiyle 6 ev Yahudilerce gasbedildi.

Mezarlıklar tahrip edildi

Kudüs'ün en büyük Müslüman mezarlığı olan Memunullah Mezarlığı'nın da tamamen tahrip edilerek, büyük bölümünün park haline getirildiği belirtilen raporda, bir kısmına otel yapılan Müslüman mezarlığının geri kalan kısmında ise halihazırda bir müze yapımının devam ettiği ve adının 'Hoşgörü Müzesi' olduğu bildirildi. 

Mescid-i Aksa'nın hemen surlarının dibindeki Yusufiye Mezarlığı'nda ise 40 mezarın dozerlerle yıkıldığı vurgulanan raporda, "Yahudiler 2017'de 15 kez mezarlık baskını yapmış ve cenazeleri çalmışlardır. Müslümanlar cenazelerinin çalınmasının önüne geçmek için artık mezarların üzerini betonla kaplamak zorunda kalıyorlar." denildi. 

Mescid-i Aksa'nın 2017'de 480 kez saldırıya maruz kaldığına dikkat çekilen raporda, şu değerlendirmeler yer aldı: "2017'de toplam 25 bin 628 Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş ve bu baskınlarda kimi zaman ayinler yapılmıştır. Daha önce Mescid-i Aksa altında kazılan tünellerde bir sinagog açan İsrail, Burak Duvar altında 2017'nin son ayında yeni bir sinagog açılışını gerçekleştirmiştir."

Mirasımız Derneği'nin faaliyetlerine de yer verilen raporda 2017'de Kudüs ve civarında 1 cami 3 evin restorasyonunun gerçekleştirildiği anlatıldı.

DIŞ HABERLER MERKEZİ

Son Güncelleme: 08.02.2018 03:03
Anahtar Kelimeler:
YahudiAmerikaTrumpABDMescidi AksaKudüsFilistin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"ABD’de Başkan ve sistem arasında bir tutarsızlık var"
"ABD’de Başkan ve sistem arasında bir tutarsızlık var"
Türkiye'den kritik Suriye mesajları... "Biz Esad için..."
Türkiye'den kritik Suriye mesajları... "Biz Esad için..."
Eyercioğlu: Biz bu hale nasıl geldik?
Eyercioğlu: Biz bu hale nasıl geldik?
970 terörist öldürüldü
970 terörist öldürüldü
Bu ilk kez söyleniyor! Türk ve Amerikan askerleri...
Bu ilk kez söyleniyor! Türk ve Amerikan askerleri...
PYD/YPG sanalda mevzilendi
PYD/YPG sanalda mevzilendi
Erdoğan Papa ile bir saat görüştü
Erdoğan Papa ile bir saat görüştü
ABD'den YPG'ye yeni silahlar
ABD'den YPG'ye yeni silahlar
27 Şubat'ta imza töreni
27 Şubat'ta imza töreni

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim