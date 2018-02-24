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Kulekollar Mehmetçik'e 'zırh' oldu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen kulekol, terör örgütünün güdümlü füzeyle yaptığı saldırıda, özel üretim güçlendirilmiş beton duvarıyla Mehmetçik'e kalkan oldu

24 Şubat 2018 Cumartesi 17:55
Kulekollar Mehmetçik'e 'zırh' oldu

Saldırıda, kulekol duvarında küçük bir hasar oluşması görüntülere de yansıdı. TOKİ'nin Suriye ve İran sınırını kapsayan "Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi Projesi" kapsamındaki çalışmaları hızla devam ediyor. Yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve teröristlerin sızmasına karşı fiziksel engel oluşturulması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, güvenlik duvarının yanı sıra Gaziantep-Kilis sınır hattında 22 kulekol inşa edildi.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel üretim güçlendirilmiş beton duvarıyla Türk askerine zırh olan kulekolların dayanıklılığı, teröristlerce güdümlü füze ve roketatarla düzenlenen saldırılarla da ortaya çıktı.

Teröristlerin güdümlü füze ile yaptığı saldırıda isabet alan bir kulekolun duvarında küçük çapta hasar oluştu. Bu anlar ise görüntülere yansıdı. Kulekolların tamamının Türk firmaları tarafından inşa edildiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, kulekollarla sınırın daha güvenli hale getirildiğini vurguladı.

Kahraman Mehmetçik'in ihtiyaç duyduğu her şeyin kulekol içerisinde yer aldığını ifade eden Turan, "Sınırımızın daha güvenli hale gelmesi için inşa ettiğimiz 15 metre yüksekliğindeki kulekollar zemin ile beraber toplam beş kattan oluşuyor. Gözetleme kulekollarında duş ve silahlık bulunacak, sistem odası olarak tasarlanan alanlar olacak. Üzerinde atış mazgalları ve kurşun geçirmez cam bulunacak." dedi.
AA

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Başbakanlık Toplu Konut İdaresiTerörÜretimMehmetçikKalkanFüze
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