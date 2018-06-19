Kurallara uymayanlar yandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esaslar, alınacak tedbirler ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsayan tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Belirlenen esaslara göre il ve ilçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerleri 1 Ağustos 2018 tarihinden itibaren kurul ve komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sayfalarında yayınlanacak.

Başta kist hidatik, şarbon, bruselloz, kırım kongo kanamalı ateşi, tüberküloz gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere toplum ve çevre sağlığı, etin usulüne uygun işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi ve benzeri konularda vatandaşlar bilgilendirilecek. İstanbul Anadolu yakasına kurbanlık hayvan girişleri de 6 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak. Kurbanlık hayvan yetiştiren işletmelerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar salgın hastalıklar yönünden kontrol edilecek. Hayvan pazarı, borsa, geçici kurban satış ve kesim yerlerinin resmi ve belediye veteriner hekimlerince yapılan kontrol ve denetimleri sıklaştırılacak.

Yayımlanan tebliğde kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 liradan başlayan ceza yaptırımı uygulanacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere ise toplu kesimler için 58 bin 351 lira cezai yaptırım uygulanacak. Bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde bin 450 lira ceza kesilecek. Ayrıca kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara ise 625 TL para cezası uygulanacak. İHA