Kurban fiyatları ücreti kaç TL, küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatı

Türkiye ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Ankara'da düzenlediği basın toplantısında bu yıl yaklaşık 850 bini büyükbaş, 2.8 milyonu küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin baş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Bayraktar, "Kurbanlıklar için bu yıl halkımızın ödeyeceği tutarın, 10 milyar 67 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz. İllere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, hayvan başına, büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceği, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına, büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 lira ile 28 lira arasında olacağını tahmin ediyoruz. Ülke ortalamasına bakıldığında, büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı 20 lira 55 kuruş, küçükbaş canlı kilogram fiyatları ise 21 lira 13 kuruş olduğu görülüyor” şeklinde konuştu.

Satılamayan hayvanlar ESK'ya

Kurban Bayramı’nda kesilebilecek nitelikte kurbanlık hayvan mevcudu olduğuna işaret eden Bayraktar, "Satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) bu hayvanları Bayram sonrasında uygun bir fiyata alması üreticimizin sıkıntıya girmesini önleyecektir. Öte yandan toplamda 3 milyon 650 bin baş kurbanlık canlı hayvan için üreticilerimizin, 3 milyar 185 milyon lira civarında bir yem masrafı yaptı” dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvan olduğunun ifade edildiğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu: "Kurban Bayramı’nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir. Kimsenin, ‘kurbanlık hayvan bulabilir miyim acaba’ diye bir endişe yaşamasına gerek yoktur."

Belediyeler kurban rantı peşinde

Kurbanlık satmak isteyen üreticilerin, büyükşehirlerde her ilçede farklı olmak üzere satış yerlerine çadır kirası ödediğini, fiyatların illere ve ilçelere göre farklılık arz ettiğini vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: “Buralardan yüksek ücretler alınmaması yönünde belediyelere her yıl uyarılarda bulunmamıza rağmen, ne yazık ki bu yıl da ciddi paralar alınmıştır. Belediyelerin buraları gelir kapısı olarak değil, halkına hizmet yeri olarak görmesi gerekmektedir. Kurban satıcıların yaklaşık 15 gün kaldıkları süre içinde Ankara’da 3 bin 500 ile 5 bin 50 lira arasında, İstanbul’da 7 bin 500 ile 13 bin lira arasında, İzmir’de 4 bin 500 ile 6 bin 500 lira civarında çadır kirası ödemişlerdir. İzmir’de sadece alana bu para ödenmekte, çadır masrafları satıcılara ait olmaktadır. Masraf, kalınan sürede harcanacak paraları da dahil edecek olursak önemli bir miktarı bulmaktadır. Üreticilerimiz zaten ne kazanıyorlar ki bir de buralara bu kadar para verebilsinler? Belediyelerden ricamız, lütfen buraları uygun fiyattan üreticilerimize kullandırın, buralarda bin bir zorlukla satış yapmaya çalışanlara her türlü altyapı hizmetini götürün.”

Yem fiyatları uçtu

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yem fiyatlarının 2017-2018 Temmuz döneminde ciddi oranlarda arttığına işaret ederek, "Söz konusu dönemde ton olarak, mısır yüzde 8 artışla 950 liraya, buğday kepeği yüzde 32.8 artışla 870 liraya, ayçiçeği tohumu küspesi (28 proteinli) yüzde 46.2 artışla 892 liraya, besi yemi yüzde 20.5 artışla 1215 liraya, saman yüzde 36.8 artışla 528 liraya, mısır silajı yüzde 20.5 artışla 311 liraya, kuru yonca otu yüzde 19.5 artışla 864 liraya yükselmiştir. Yem, besilik alımının ardından en önemli maliyet kalemidir. Dolayısıyla yem fiyatlarındaki yükseliş üretimi önemli oranda etkilemektedir" dedi.

Fındık rekoltesi düşecek

TZOB Başkanı Bayraktar, basın mensuplarının Ordu’da yaşanan afette fındıkta oluşan zarara ilişkin sorusu üzerine, “Ziraat Odalarımız ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün de bulunduğu bir komisyon bölgede hasar tespit çalışmaları yürütüyor. Afeti yaşayan çiftçilerimiz sadece borç ertelemesi değil, nakit yardımı da istiyorlar. Fındık rekoltesi bu sene düşük. 500 bin ton dolaylarında bir rekolte bekleniyor. Odalardan aldığımız bilgilere göre, yaşanan afetlerle rekoltenin bir miktar daha aşağı düşeceği belirtiliyor” dedi.

