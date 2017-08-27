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Kurban pazarında ‘drone’lu önlem

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı.

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Kurban pazarında ‘drone’lu önlem
Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Sabah erken saatlerde kurbanlıklarını canlı hayvan pazarlarına getiren besiciler, bir yıl boyunca besledikleri büyük ve küçükbaş kurbanlıkları satıp emeklerinin karşılığını almak için çabalıyor. Büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline her gün binlerce kurbanlığın sevk edildiği kente herhangi bir problemle karşılaşılmaması için de tüm tedbirler alındı. Hayvan pazarında, her gün birlerce kurbanlığın alım, satımı ile sevkiyatının yapıldığını göz önünde bulunduran polis, tüm bu tedbirlere ek olarak 'drone'lu takip uygulamasını başlattı. Polis, alışverişin ve para trafiğinin yoğun olduğu pazarda yankesicilik, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının yaşanabileceğini değerlendirerek, olası şüphelileri daha rahat tespit etmek amacıyla adeta 'üçüncü göz' ile pazarı izliyor. AA

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