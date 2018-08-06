Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
94019
ALTIN
201.414
DOLAR
5.1714
STERLİN
6.6965
EURO
5.9786

'Kurbanda dişi hayvan kesmeyin'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, hayvan varlığının korunması için dişi hayvanların kurban olarak kesilmemesini istedi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 17:22
'Kurbanda dişi hayvan kesmeyin'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşların hayvan temini konusunda tedirgin olmamaları gerektiğini, şu an itibarıyla Adana'ya 30 bine yakın küçükbaş kurbanlık girişi olduğunu ve bu hayvanların tamamının yerli olduğunu söyledi.

Dini bir vecibe olan kurban kesiminde vatandaşların dini kurallar dışında teknik ve hijyen kurallarına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Yağmur, kurbanlık hayvan alınırken vatandaşın çok dikkatli olması gerektiğini, özellikle dişi hayvanların kurban edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yağmur, "Müslüman bir ülke olarak her yıl Kurban Bayramı'nda çok sayıda hayvanı kurban ediyoruz.

Bu nedenle hem her yıl kurban bulabilmek hem de hayvanların neslinin tükenmemesi için dişi hayvanların kurban edilmemesine çok dikkat etmeliyiz. Çok zor durumda kalmadıkça dişi kurbanlık alıp kesmeyelim" dedi. Yağmur, vatandaşların kurban alırken dikkat etmesi gereken diğer konuları da şöyle sıraladı:

"Vatandaş önce hayvanın veteriner sağlık raporu veya nakil belgesinin olup olmadığını kontrol etmeli. Hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların kulak küpelerinin, büyükbaşların ise ayrıca hayvan pasaportunun bulunması gerekmektedir. Hayvan pasaportunda sağlıklı olduğunu gösteren koruyucu aşılarının yapılmış olması gerekmektedir.

Çok zayıf, düşkün, bir veya iki gözü kör, kulakları ve boynuzları kökünden kesilmiş, dişlerinin tamamı veya çoğu dökülmüş, kuyruğu veya memesi kesilmiş olmamalıdır. Hayvanın gebe veya yeni doğum yapmış olmaması gerekir. Yüksek ateşi olan, çok genç (büyükbaş hayvanlarda 2 yaşından küçük, küçükbaş hayvanlarda 1 yaşından küçük) hayvanların satın alınmaması gerekmektedir. Sağlık yönünden belirgin belirtiler gösteren (öksürük, nefes darlığı, salya ve burun akıntısı, kötü kokulu ishal gibi) hayvanların da kurbanlık olarak alınmaması gerekmektedir."

Saruhan Yağmur, geçen yıla oranla küçükbaş kurbanlıklarda 3 lira, keçi ve büyükbaş kurbanlıklarda ise kilo bazında 1 lira fiyat artışı olduğunu belirterek, "Küçükbaş hayvanın kilosu geçen yıl 19 lira iken, bu yıl 22 liradan satışa çıktı. Keçi, düve ve büyükbaş ise geçen yıl kilosu 19 liradan satılırken, bu yıl 20 liradan satışa çıktı. Bu artışların sebebi de mazot ve yemdeki fiyat artışlarıdır. Bu fiyatlarla birlikte vatandaş küçükbaşı en az bin 100, bin 200 lira fiyat aralığında alabilecek. Büyükbaş hayvanı ise vatandaş 6 bin 7 bin aralığındaki fiyattan alabilecek. 10 bin lirayı geçen fiyatlarda da büyükbaş bulabilmek mümkün" diye konuştu.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte bankacılık uygulamalarına dikkat!
Sahte bankacılık uygulamalarına dikkat!
Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nde inceleme
Erdoğan'dan Çamlıca Kulesi'nde inceleme
CHP, idam cezasına karşı
CHP, idam cezasına karşı
Hac fiyatları düştü ancak...
Hac fiyatları düştü ancak...
Eski Vali'den şok DEAŞ uyarısı
Eski Vali'den şok DEAŞ uyarısı
AB ile ABD arasında İran restleşmesi
AB ile ABD arasında İran restleşmesi
Çocukları ölüme gönderiyorlar
Çocukları ölüme gönderiyorlar
Nefes aldıracak düzenleme
Nefes aldıracak düzenleme
Ehliyette yeni dönem başladı
Ehliyette yeni dönem başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim