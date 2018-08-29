'Kurbanlık' bilançosu açıklandı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, 2016'da 924 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin küçükbaş, geçen yıl ise 818 bin büyükbaş ve 2 milyon 720 bin küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesildiğini hatırlattı,

Tunç, "Henüz resmi rakamlar açıklanmamasına karşın bu sene 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş kurbanlık satıldı. Bu, 'neredeyse pazara çıkan bütün kurbanlıklar satıldı' demek oluyor, yani fiyatlar makul seviyede oluşmuş. Spekülasyon yapanların dediği gibi anormal rakamlar ortaya çıkmamıştır" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de geçen yıla oranla hemen hemen aynı miktarda küçükbaş hayvan satıldığını söyledi. Çelik, son iki yıldır bayram tatillerinin uzun olmasından dolayı kurbanlık satışlarının beklenilenden az olduğunu dile getirdi.

Başta yem olmak üzere yetiştiricilerin maliyetlerinin arttığına işaret eden Çelik, "Girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen hayvanların fiyatları geçen yıla göre çok fazla artış göstermedi. Bu bayramda bin lira ile 2 bin 500 liraya kadar kurbanlık koyun ve koç alıcı buldu. Ancak bayramın üçüncü gününde fiyatlar yüzde 25 düştü" değerlendirmesinde bulundu. AA