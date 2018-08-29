Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93281
ALTIN
249.158
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3604
EURO
7.5091

'Kurbanlık' bilançosu açıklandı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç, 2016'da 924 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin küçükbaş, geçen yıl ise 818 bin büyükbaş ve 2 milyon 720 bin küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesildiğini hatırlattı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:15
'Kurbanlık' bilançosu açıklandı

Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği (TÜKETBİR) Başkanı Bülent Tunç,  2016'da 924 bin büyükbaş, 2 milyon 720 bin küçükbaş, geçen yıl ise 818 bin büyükbaş ve 2 milyon 720 bin küçükbaş hayvanın Kurban Bayramı'nda kesildiğini hatırlattı,

Tunç, "Henüz resmi rakamlar açıklanmamasına karşın bu sene 1 milyonun üzerinde büyükbaş, 3 milyona yakın küçükbaş kurbanlık satıldı. Bu, 'neredeyse pazara çıkan bütün kurbanlıklar satıldı' demek oluyor, yani fiyatlar makul seviyede oluşmuş. Spekülasyon yapanların dediği gibi anormal rakamlar ortaya çıkmamıştır" dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik de geçen yıla oranla hemen hemen aynı miktarda küçükbaş hayvan satıldığını söyledi. Çelik, son iki yıldır bayram tatillerinin uzun olmasından dolayı kurbanlık satışlarının beklenilenden az olduğunu dile getirdi.

Başta yem olmak üzere yetiştiricilerin maliyetlerinin arttığına işaret eden Çelik, "Girdi maliyetlerindeki artışlara rağmen hayvanların fiyatları geçen yıla göre çok fazla artış göstermedi. Bu bayramda bin lira ile 2 bin 500 liraya kadar kurbanlık koyun ve koç alıcı buldu. Ancak bayramın üçüncü gününde fiyatlar yüzde 25 düştü" değerlendirmesinde bulundu. AA

Son Güncelleme: 29.08.2018 17:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Gadir-i Hum mesajı
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Gadir-i Hum mesajı
Zaferin adı 30 Ağustos
Zaferin adı 30 Ağustos
Skandal! Kurban etlerinde şarbon tehlikesi
Skandal! Kurban etlerinde şarbon tehlikesi
Dış ticaret açığı Temmuz'da geriledi
Dış ticaret açığı Temmuz'da geriledi
Suudi Kralı'nın damadı da süper savurgan
Suudi Kralı'nın damadı da süper savurgan
İstanbul'da kongre turizmi start alıyor
İstanbul'da kongre turizmi start alıyor
Güney Amerika pazarının giriş kapısı Peru olacak
Güney Amerika pazarının giriş kapısı Peru olacak
Trakya Birlik'ten ayçiçeğine iyi fiyat
Trakya Birlik'ten ayçiçeğine iyi fiyat
Turkcell'den tarihi adım
Turkcell'den tarihi adım
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim