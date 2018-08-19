Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
88735
ALTIN
227.573
DOLAR
6.0368
STERLİN
7.6149
EURO
6.8881

Kurbanlık develer müşteri bekliyor

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da bir besici tarafından yetiştirilen kurbanlık develer satışa çıkarıldı

19 Ağustos 2018 Pazar 15:56
Kurbanlık develer müşteri bekliyor

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da bir besici tarafından yetiştirilen kurbanlık develer satışa çıkarıldı. Eyyübiye ilçesi Büyük Hancığaz Mahallesi'nde besicilik yapan Kamburoğlu ailesi, beş yıl önce satın aldıkları ve damızlık olarak yetiştirdikleri develerden erkek olanlarını Kurban Bayramı öncesi satışa sundu.

Develerini Şanlıurfa-Akçakale yolundaki alanda otlatan ve müşterilerini bekleyen 47 yaşındaki besici İbrahim Kamburoğlu, yaklaşık 5 yıl önce deve yetiştiriciliğine başladığını belirtti. Amaçlarının daha fazla deve yetiştirmek olduğunu ifade eden Kamburoğlu, şöyle konuştu:

"Birkaç deve alarak bu işe başladık, sonra bu işi sevdik ve hayvanlarımız arttı.

Bu hayvanları damızlık olarak yetiştiriyoruz, her yıl erkek olanları kurbanlık olarak satıyoruz. Dişileri de damızlık olarak tutmaya devam ediyoruz. Şu anda 12 devemiz var. Şanlıurfa'da ve çevrede bu işi yapan artık neredeyse kalmadı, biz bunu yaşatmak istiyoruz. Müşterilerimiz genelde il dışından oluyor. Kurbanlık develerimizin fiyatı 12 ile 15 bin lira arasında değişiyor. Bu hayvanları çok seviyoruz yoksa uğraşmazdık. Zaten alıştık vazgeçmeyi düşünmüyoruz." AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump rahat durmuyor
Trump rahat durmuyor
ABD çözüme yanaşmıyor
ABD çözüme yanaşmıyor
Yerli helikopter uçuşa gün sayıyor
Yerli helikopter uçuşa gün sayıyor
Kurban pazarlarında kafalar karışık
Kurban pazarlarında kafalar karışık
İstanbul'da bayram namazı 07.00'da
İstanbul'da bayram namazı 07.00'da
Dörtlü iş birliğine yeşil ışık
Dörtlü iş birliğine yeşil ışık
Son dakika... Bedellide celp planlaması yapıldı
Son dakika... Bedellide celp planlaması yapıldı
Türkiye dostu diplomata Suriye'de özel görev
Türkiye dostu diplomata Suriye'de özel görev
Dünya'da 2.7 milyar insan yoksul
Dünya'da 2.7 milyar insan yoksul
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim