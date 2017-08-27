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Kurbanlık develer satışa hazır

Hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da kurbanlık develer satışa çıkarıldı. Develerin 10-15 bin liradan alıcı bulması bekleniyor

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Kurbanlık develer satışa hazır

Merkez Eyyübiye ilçesi Hancığaz Mahallesi'nde besicilik yapan Kamburoğlu ailesi, birkaç yıl önce satın aldıkları ve kısa sürede sayıları artan develeri Kurban Bayramı öncesi satışa sundu. Devlerini Şanlıurfa-Akçakale yolundaki alanda otlatan besici Abdullah Kamburoğlu, yaklaşık 3 yıldır beslediği hayvanların büyük çoğunluğunu bir süre önce sattığını, kalanları da 10-15 bin liradan satışa çıkardığını söyledi. Özellikle başka illerden gelen vatandaşlarca satın alınan develerinden ayrılmanın hüznünü yaşadığını ifade eden Kamburoğlu, "Şanlıurfa'da kurbanlık olarak deve alan neredeyse yok. Mersin, Elazığ, Van gibi illerden develerimiz için arayan müşteriler oldu. Develerimizi pazarda satmak zor olduğu için daha çok internet üzerinden satmaya çalışıyoruz. Umarım develerim satılır, ben de emeğimin karşılığını alırım" diye konuştu. Damızlık olarak deve beslemeye devam edeceklerini belirten Kamburoğlu, deve sütünün de talep gördüğünü sözlerine ekledi. AA

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