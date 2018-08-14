Kurbanlıklar zamlandı

Verilere göre, fiyatı en çok artan kurbanlık yüzde 26’lık zam oranıyla Karaman koç olurken, kıvırcık koç fiyatları ise yüzde 17 zamlandı. Kurban satan marketlerin verilerine göre 2017 yılında satış fiyatı 990 TL olan en az 16 kg’lik Karaman koç kurbanın fiyatı, 2018’de yüzde 26 artış göstererek bin 245 TL’ye yükseldi. 2017’de bin 108 TL’den satılan en az 16 kg’lik kıvırcık koç kurbanlığın fiyatı ise yüzde 17 artışla bu yıl bin 292 TL’ye yükseldi.

HABER MERKEZİ