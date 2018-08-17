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Kurbanlıklarınız hangi ülkeden olsun?

Türkiye'nin canlı hayvan ithalatı yaparak kurban ihtiyacını karşılayabildiğini ortaya koyan, 'kurbanlıklarınız hangi ülkeden olsun' başlıklı yazılı bir açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası, 2018 yılının ilk altı ayında 4'te 3'ü Avusturalya'dan olmak üzere 245 bin koyun, çoğu Brezilya ve Uruguay'dan 706 bin canlı sığır ithalatı yapıldığını açıkladı

17 Ağustos 2018 Cuma 13:07
Kurbanlıklarınız hangi ülkeden olsun?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesinde hayvan varlığıyla ilgili bir sıkıntının yaşanmasının söz konusu olmadığını, "geçen yıl büyükbaş hayvan olarak 800 bin, küçükbaş olarak da 2.7 milyon hayvan kesildiğini, mevcudun fazlasıyla yeterli" olduğunu belirterek, "Herkes müsterih olsun, her türlü tedbir alınmış durumda" dedi.

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan (ZMO) yapılan yazılı açıklamada, 'Bakan Pakdemirli'nin açıklaması ilk anda yüreğimizi ferahlatsa da, hayvan varlığımıza ilişkin durumumuz, bu konuda iyimser olmamızı engelliyor' ifadeleri kullanıldı. 2017 yılında 280 bin baş koyun ithal edilmişken, bu yılın ilk altı ayında 245 bin koyun ithalatı gerçekleştirildiğine dikkat çekilen ZMO açıklamasında, "2013-2017 yılları arasındaki dönemde 1.8 milyon canlı sığır ithalatı yapıldı. 2017 yılında 896 bin, 2018 yılının ilk altı ayında ise 706 bin canlı sığır ithal edildi" bilgileri paylaşıldı.

20 farklı ülkeden sığır ithal ettik

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2017 verilerine göre Türkiye'de toplamda 16 milyon kadar sığır bulunduğunun ifade edildiği ZMO açıklamasında şunlar kaydedildi:

"2018 yılının ilk altı ayında 20 farklı ülkeden sığır ithal edildi. Kurbanlık sığırlarınızın okyanus görmesini tercih ederseniz ithalat içinde yüzde 34.03 payı ile ilk sırada yer alan Brezilya`yı, ya da Uruguay (yüzde 31.66) veya Avustralya'yı (yüzde 2.27) önerebiliriz. Avrupa'dan olsun derseniz Çekya (yüzde 6.81), Macaristan (yüzde 6.64), Romanya (yüzde 4.68), İspanya (yüzde 2.98), İrlanda (yüzde 2.82) ve Almanya (yüzde 2.33) seçenekleriniz var. Baltık ülkelerini tercih edecekseniz Estonya, Letonya ve Litvanya'yı düşünebilirsiniz.

2018 yılının ilk altı ayında ithal edilen 245 bin koyun 8 farklı ülkeden geldi. TUİK 2017 verilerine göre 34 milyona yakın koyunumuz bulunuyor.

Kurbanlık koyunların seçiminde favori ülke, ithal edilen koyunların yüzde 70'nin geldiği Avustralya. Siz yok çok uzağa gitmeyelim derseniz komşumuz Bulgaristan (yüzde 1.08) veya Romanya (yüzde 15.51) ve Macaristan (yüzde 4.75) düşünülebilir. Stratejik düşünüp, aramız iyi, bize vize de uygulamıyor deyip Ukrayna'yı (yüzde 8.23) da tercih edebilirsiniz.

İthalat yapılmasa kurbanlık bulamayacağız

'2017 yılında 896 bin canlı sığır ithal edildiği göz önüne alındığında, kabaca ithal edilen sığırların kurban bayramında kesilen sığır kadar olduğunu söylemek mümkün' ifadelerine yer verilen Ziraat Mühendisleri Odası'nın açıklamasına göre; "Koyun ithalatı ve kesilen küçükbaş açısından durum daha iyi gözükse de, küçükbaş hayvan ithalatımızın da hızla artıyor oluşu endişe verici. TUİK verilerine göre 2016 yılında 3.9 milyon, 2017 yılında 3.6 milyon sığır, aynı yıllarda sırası ile 5.8 ve 7.2 milyon küçükbaş hayvan kesildi. 2017 yılında kesilen büyükbaş hayvanların yüzde 22.20'si, küçükbaş hayvanların yüzde 37.48'i kurban bayramında kesilmiş. Hayvan ithalatı her geçen gün artarken, gerek dışa bağımlılığımız azaltmak, gerekse üreticilerimizi karlı üretim yapabilir hale getirmek zorundayız. Bu zorunluluk öncelikle doğru tarım politikalarını, meraların, yaylaların korunmasını, yem ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanmasını gerektiriyor."

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıKurbanlıkIthalatHayvan Ithalatı
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