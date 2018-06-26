Küresel sermayenin Ankara'dan istediği isimler

YENİ MESAJ/DETAY HABER

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesine ve Cumhur İttifakı'nın milletvekili seçiminde TBMM çoğunluğunu elde etmesine küresel piyasalar karışık tepki verdi.

Dövizdeki seyir dikkate alındığında Asya piyasaları Erdoğan'ın seçimleri kazanmasına olumlu bakarken, Avrupa ve ABD piyasaları temkinli bir duruş sergiliyor. Nitekim Türk Lirası, Pazartesi sabah saatlerinde Asya piyasalarındaki ilk işlemlerde ABD Doları karşısında yüzde 3 değer kazanarak, Cuma günkü kapanış değeri olan 4.66'dan 4.53'e kadar geriledi.

Ancak Avrupa ve ABD piyasalarında kazandığını geri verdi ve yeniden 4.72'yi gördü. Dolar Salı günü de 4.66 seviyesinde işlem gördü. Batı piyasaları Türk lirasına ilişkin net duruş sergilemek ve Türkiye'ye sıcak para gönderip göndermeme konusunda Erdoğan'ın kabinesini bekliyor.

Tahvil-bono piyasasında 10 yıllık tahvil faizinde Pazartesi günü 100 baz puanın (yüzde 1'den fazla) üzerinde yükseliş gözlendi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde ise Pazartesi düşüş, Salı günü yükseliş görüldü.

Batı'nın istediği isimler

Londra merkezli varlık yönetimi şirketi BlueBay Capital'dan gelişen piyasalar stratejisti Tim Ash, yatırımcılara gönderdiği piyasa notunda, "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura gitmeyecek olması piyasalar açısından olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Yeni bir seçime gidilmesi riski de artık küçük. AKP-MHP ekibi artık Türkiye'nin önündeki ekonomik zorluklara odaklanabilir" görüşünü savundu. Ancak Ash, piyasaların yine de yeni hükümet yapısını görene kadar Türkiye'ye ihtiyatlı yaklaşacağını düşünüyor.

Ash, "MHP'nin yeni kurulacak hükümette çok kilit bir rolü olacağını düşünüyorum. Piyasalar ılımlı ekonomi politikalarını benimsemiş olan Mehmet Şimşek ve Hatice Karahan gibi isimleri yönetim mekanizması içinde görmek isteyecektir" yorumunu yaptı.

24 Haziran'da milletvekili adayı olmayan Mehmet Şimşek, uzun süredir Erdoğan ile birlikte çalışıyor. Boğaziçi Üniversitesi İşletme Mezunu olan Doç. Dr. Hatice Kahraman ise Erdoğan'ın başdanışmanları arasında yer alıyor.

Ekonomi yönetimi bekleniyor

ABD'li yatırım bankası JP Morgan seçim sonrası ilk raporunda Erdoğan'ın ve AK Parti'nin zaferinin siyasi belirsizlikte azalmaya yol açacağını belirtti. Piyasaların bundan sonraki odağının yeni ekonomi yönetimi ve politikalarına kaydığı aktarıldı.

Raporda Merkez Bankası'nın baskı altında kalmasının beklenmediği ancak reformlar konusunda çok umutlu olunmadığı ifade edildi.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs tarafından yatırımcılara gönderilen piyasa notunda, "Önceki seçimlerde AK Parti lehine sürprizler piyasaya olumlu yansırken, AK Parti aleyhine yaşanan seçim sürprizleri piyasalar için olumsuz olmuştu" denildi.

Goldman Sachs, ekonomik politikalar tarafında ise belirsizliğin devam ettiğini belirtti. Bu durumun piyasaların daha önceki Erdoğan zaferlerine kıyasla daha karışık bir tepki vermesine yol açtığı vurgulandı. Standard Chartered ise raporunda yeni sistemin Avrupa ile ilişkileri olumsuz etkileyebileceği ve MHP ile koalisyonun Erdoğan'ın bazı politikalarının kısıtlanmasına yol açabileceği yorumunu yaptı.

Morgan Stanley de Türk Lirasında ve faizlerde uzun süreli bir iyileşmenin dışarıdaki gelişmelere bağlı olduğu aktarıldı.