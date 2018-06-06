Küresel ticarete Trump darbesi

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ABD’nin çelik ve alüminyum vergilerinden 1 Haziran’a kadar muaf tuttuğu Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerini de bu ek vergiye dahil ettiğini açıklaması, serbest küresel ticareti tehdit eden yeni bir adım olarak gündeme damgasını vurdu. ABD, 1 Haziran'dan bu yana Kanada, Meksika ve AB'den yapılan çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uyguluyor. Bu karar özellikle Kanada, Meksika, AB ve bu ülkelerin iş dünyası için büyük bir şok oldu. AB'den jet bir misilleme geldi. AB, Temmuz ayı itibariyle ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu. AB Genel Sekreter Yardımcısı Maros Sefcoviç yaptığı açıklamada, ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulamasının Temmuz ayında başlayacağı kararını aldıklarını duyurdu.

Ek verginin uygulanacağı ABD mallarının uzun listesinin hazır olduğunu belirten Sefcoviç, "Avrupa Birliği'nin ABD'ye misilleme olarak hazırladığı ek vergili gümrük tarifeleri Dünya Ticaret Örgütü'nün belirttiği çerçeve dahilindedir. Uygulamamız ılımlı anlamda bir cevaptır" dedi. Ek gümrük vergisi uygulanacak ABD malları arasında çelik ürünleri, fıstık ezmesi, alkollü içecekler, motosiklet ve tekstil ürünleri bulunuyor.

Ticaret allak bullak

Başlangıçta Çin ile ABD arasında, ABD aleyhine olan ticaret dengesini düzeltmek amacıyla ortaya atılan çelik ve alüminyum vergilerinin, ABD’nin hem müttefik hem de büyük ticaret ortağı olduğu ülkeleri de hedef alması küresel ticaret adına talihsiz ve ezber bozan bir hareket oldu. Bu karardan etkilenecek ülkeler birer birer Dünya Ticaret Örgütü’ne başvurmaya başladılar. Mütekabiliyet esasına göre bu devletler zararlarını telafi edecek miktarda ABD ürününe ek gümrük vergisi uygulamasına geçecekler. AB, Kanada, Meksika, Çin ve Türkiye, ABD’nin vergilerde bir indirime gitmemesi durumuna karşı misilleme listelerini çoktan hazırlamış ve Dünya Ticaret Örgütü’ne sunmuş durumdalar.



Çelik fiyatları yüzde 38 arttı

Çelik ve alüminyum vergilerinin artırılması gündeme düştüğü günden bu yana ABD pazarında çelik fiyatlarında yüzde 38’lik bir artış oldu. ABD’de 2018 Mart ayında 750 dolar olan 1 ton rulo çeliğin fiyatı geçtiğimiz hafta 900 doları buldu.

Bu fiyat AB pazarında ve Çin’de 600 dolar civarında. Bunlar vergilerin kısa vadeli ama üretici ve tüketiciye şimdiden yansımaya başlayan sonuçları. Bu artış çelik ve alüminyumu girdi olarak kullanan tüm sektörlerde bir fiyat artışına neden olacak. İthal mallardaki fiyat artışı tabii ki yerli çelik ve alüminyum üreticisinin yüzünü güldürecek, çünkü ithal çelik ve alüminyum artık onlara rakip olamayacak. Ancak bu durumdan memnun olacak kitle sınırlı sayıda. Esasen artan fiyatlardan hem bu malları girdi olarak kullanan otomotiv ve içecek gibi sektörler etkilenecek, hem de nihai tüketici daha fazla para ödemek zorunda kalacak.