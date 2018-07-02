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Küresel yetenek krizi

Tüm dünyada işletmeler son yılların en büyük yetenek açığıyla karşı karşıya. Dünya genelinde her 100 işverenden 45'i yetenekli işgücü bulmakta zorlandığını belirtiyor. Yetenek krizini en fazla yaşayan ülke Japonya olurken yetenek açığı ise yüzde 66 olan Türkiye, bu oranla dünyada 6. sırada

02 Temmuz 2018 Pazartesi 13:48
Küresel yetenek krizi

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL 

ManpowerGroup tarafından 43 ülkeden 39.195 işverenle görüşülerek hazırlanan 2018 Yetenek Açığı Raporu'na göre dünya genelinde her 100 işverenden 45'i yetenekli işgücü bulmakta zorlanıyor. Bu oran, 2016/2017 yetenek açığı araştırmasına göre yüzde 5 daha yüksek.

Türkiye'deki yetenek açığı ise 2016/2017 araştırmasına göre bir azalma göstermiyor ve yine yüzde 66 olarak ölçülüyor. Türkiye bu yetenek açığı oranıyla dünya genelinde 6'ıncı sırada yer alıyor. Küresel yetenek krizinde ilk sıraya yüzde 89 ile Japonya yerleşirken, ardından Romanya (yüzde 81), Tayvan (yüzde 78), Hong Kong (yüzde 76), Bulgaristan (yüzde 68) ve Türkiye (yüzde 66) geliyor. En az yetenek açığı bulunan ülkeler Çin (yüzde 13), İrlanda (yüzde 18), Birleşik Krallık (yüzde 19), Hollanda (yüzde 24) ve İspanya (yüzde 24) olarak sıralanıyor. 2018 yılında en fazla 'yetenek açığı' bulunan pozisyonlara bakıldığında dünya genelinde sırasıyla nitelikli işçi, satış temsilcisi, mihendis, şoför, teknisyen, bilişim teknolojisi personeli ve muhasebeci ihtiyacı bulunuyor. Türkiye'de ise en fazla yetenek ihtiyacı nitelikli işçi, mühendis, teknisyen, satış temsilcisi, muhasebeci, operatör ve şoförlük mesleklerinde bulunuyor. 

Adayların deneyimi eksik

Dünya genelinde yetenek açığı ile karşı karşıya olduklarını belirten küresel işverenler, bu zorlukla karşılamaların en büyük 3 nedenini; aday olmaması (yüzde 29), adayların deneyim eksikliği (yüzde 20) ve adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 19) olarak açıklıyor. Türkiye'de ise en büyük 3 neden adayların deneyim eksikliği (yüzde 31), adayların teknik yetenek eksiklikleri (yüzde 20) ve ilgili rol için doğru bütçelendirmenin yapılamaması (yüzde 20) şeklinde.

Araştırmanın Türkiye sonuçlarını değerlendiren ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Araştırma sonuçlarının da gösterdiği gibi, Yetenek Devrimi'nin yarattığı etkiyle işverenler ihtiyaç duydukları yetenek bileşimine sahip insanları bulmakta zorlanıyorlar. Bu nedenle yetenekleri bulmak, işe almak ve elde tutmak için yeni bir yaklaşıma her zaman olduğundan daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Artık şirketler, mevcut yetenekleri bulup tüketmekten çok, yetenek geliştirmeye odaklanmalıdır" şeklinde yorumladı. 
 
 

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