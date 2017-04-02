Kurt köylülere saldırdı: 4 yaralı

Olay, önceki gün Yoğurtçular köyünde meydana geldi. Doğada aç kalınca köye inen kurt, bir koyun ve iki kuzuyu boğarak telef etti. Kurt, durumu fark ederek gelen sürünün sahibi Ali Hasanoğlu (44), eşi Birsen (44), babası Mürteza (71) ve annesi Sultan Hasanoğlu’na (72) da saldırdı. 4 kişinin adeta kabus anları yaşadığı saldırıda Ali Hasanoğlu kurdu baltayla öldürdü. Yaralılar ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, kuduz şüphesiyle müşahede altına alındı. Köylüler, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirttiler.