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Kurt köylülere saldırdı: 4 yaralı

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Yoğurtçular köyünde aç kurdun saldırısına uğrayan 4 kişi yaralandı

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Kurt köylülere saldırdı: 4 yaralı
Olay, önceki gün Yoğurtçular köyünde meydana geldi. Doğada aç kalınca köye inen kurt, bir koyun ve iki kuzuyu boğarak telef etti. Kurt, durumu fark ederek gelen sürünün sahibi Ali Hasanoğlu (44), eşi Birsen (44), babası Mürteza (71) ve annesi Sultan Hasanoğlu’na (72) da saldırdı. 4 kişinin adeta kabus anları yaşadığı saldırıda Ali Hasanoğlu kurdu baltayla öldürdü. Yaralılar ambulansla Oltu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, kuduz şüphesiyle müşahede altına alındı. Köylüler, daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirttiler.

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Kurt Köylülere Saldırdı: 4 Yaralı
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