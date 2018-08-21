Kutsal topraklarda bayram

Hac görevini yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara giden 2 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu.

Milyonların hac maratonu için en coşkulu durak Arafat’tı.

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk" nidalarıyla Arafat’ı dolduran milyonlarca müslüman, öğle ve ikindi namazını cem ederek kıldıktan sonra vakfeye durdu.

Hacı adayları burada gün boyu gözyaşları içinde el açıp Allah'tan af ve mağfiret diledi.

Hava karardıktan sonra Arafat'tan çıkıp Müzdelife'ye geçen hacı adayları burada da vakfe yapıp 70 adet taş topladı.

Hacı adayları Kurban bayramını Kabe-i Muazzama'da karşıladı.

Yüz binlerce müslüman, bayram namazını tekbir sesleriyle inleyen Kâbe'de huşu içinde kıldı.

Her ırktan 2 milyonu aşkın hacı adayı namazın ardından okunan hutbe sonrası hep birlikte ellerini semaya açarak dua etti ve birbirleriyle bayramlaştı.

Hacı adayları, namazdan sonra Müzdelife'de topladıkları taşlar ile şeytan taşlamak için Mina'da Cemerat adı verilen şeytan taşlama bölgesine gitti.

Milyonlar Mina’da gün boyu şeytan taşladı.

Alınan tedbirler kapsamında her ülkenin hacıları, kafileler halinde şeytan taşlama görevlerini yerine getirdi.

Şeytanı taşlayıp kurbanlarını kesen hacı adayları ihramdan çıktı.

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara akın eden milyonlarca Müslüman daha sonra ziyaret tavafı ve say görevini ifa edip hacı oldu.

Hac görevlerini yerine getiren hacıların bir kısmı Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine'ye geçecek.

Mekke’den önce Medine'ye geçenler ise dönüş yolculuğuna hazırlanacak.