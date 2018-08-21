Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
90186
ALTIN
233.424
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8286
EURO
6.9689

Kutsal topraklarda bayram

Her bayram olduğu gibi bu bayram da İslam dünyasının kalbi coşku ve muhabbetin doruk noktada yaşandığı yer olan kutsal topraklarda atıyor. Dünyanın dört bir yanından Arabistan’a giden 2 milyonu aşkın Müslüman bugün hacı oldu.

21 Ağustos 2018 Salı 22:29
Kutsal topraklarda bayram

Hac görevini yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara giden 2 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu.

Milyonların hac maratonu için en coşkulu durak Arafat’tı.

Lebbeyk, Allahümme Lebbeyk" nidalarıyla Arafat’ı dolduran milyonlarca müslüman, öğle ve ikindi namazını cem ederek kıldıktan sonra vakfeye durdu.

Hacı adayları burada gün boyu gözyaşları içinde el açıp Allah'tan af ve mağfiret diledi.

Hava karardıktan sonra Arafat'tan çıkıp Müzdelife'ye geçen hacı adayları burada da vakfe yapıp 70 adet taş topladı.

Hacı adayları Kurban bayramını Kabe-i Muazzama'da karşıladı.

Yüz binlerce müslüman, bayram namazını tekbir sesleriyle inleyen Kâbe'de huşu içinde kıldı.

Her ırktan 2 milyonu aşkın hacı adayı namazın ardından okunan hutbe sonrası hep birlikte ellerini semaya açarak dua etti ve birbirleriyle bayramlaştı.

Hacı adayları, namazdan sonra Müzdelife'de topladıkları taşlar ile şeytan taşlamak için Mina'da Cemerat adı verilen şeytan taşlama bölgesine gitti.

Milyonlar Mina’da gün boyu şeytan taşladı.

Alınan tedbirler kapsamında her ülkenin hacıları, kafileler halinde şeytan taşlama görevlerini yerine getirdi.

Şeytanı taşlayıp kurbanlarını kesen hacı adayları ihramdan çıktı.

Dünyanın dört bir yanından kutsal topraklara akın eden milyonlarca Müslüman daha sonra ziyaret tavafı ve say görevini ifa edip hacı oldu.

Hac görevlerini yerine getiren hacıların bir kısmı Peygamber Efendimizin kabrinin bulunduğu Medine'ye geçecek.

Mekke’den önce Medine'ye geçenler ise dönüş yolculuğuna hazırlanacak.

Anahtar Kelimeler:
MüslümanHacKabeMekkeMedineIslam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump yine tehdit etti... Türkiye'den ABD'ye misilleme gecikmedi
Trump yine tehdit etti... Türkiye'den ABD'ye misilleme gecikmedi
ABD elçiliğine saldırının failleri yakalandı
ABD elçiliğine saldırının failleri yakalandı
Deri sektöründe 20 milyon TL'lik kayıp
Deri sektöründe 20 milyon TL'lik kayıp
Kutsal topraklarda hac heyecanı
Kutsal topraklarda hac heyecanı
ABD Büyükelçiliği'nde silah sesleri
ABD Büyükelçiliği'nde silah sesleri
Trump'ın tweet'leri gücünü yitiriyor
Trump'ın tweet'leri gücünü yitiriyor
Yerli helikopter uçuşa gün sayıyor
Yerli helikopter uçuşa gün sayıyor
Kurbanlık develer müşteri bekliyor
Kurbanlık develer müşteri bekliyor
Son dakika... Bedellide celp planlaması yapıldı
Son dakika... Bedellide celp planlaması yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim