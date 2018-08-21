Kutsal topraklarda hac heyecanı yaşanıyor.

Bu yıl kara, hava ve deniz yoluyla yaklaşık 1.9 milyon kişi mübarek topraklara gitti.

Türkiye'den giden hacı adalarının sayısı ise görevliler dahil 90 bin.

Yurt dışından gelen Türklerin sayısı ise 20 bin civarında.

Hacı adayları Arafat vakfesi öncesi günlerini Mekke'de geçiriyor.

Burası Hazreti Muhammed efendimize ilk vahyin geldiği Hira mağarası.

Onbinlerce Müslüman, Nur Dağında bulunan bu mağarayı ziyaret etmek için yarışıyor.

Gece saat 04.00 sıralarında yollara düşen hacılar, binlerce basamağı çıkarak 40-45 dakika süren yürüyüşün ardından Nur Dağı'nın zirvesine ulaşıyor.

Burası da Peygamber efendimizin hicret etmek üzere yola çıktığında sığındığı Sevr Mağarası.

Mağara her gün on binlerce hacı adayı tarafından ziyaret ediliyor.

Mağaranın bulunduğu noktaya çıkmak yaklaşık 2 saat sürüyor.

Arefe gününde tekrar ihrama girecek olan hacı adayları Arafat Dağı'na çıkarak vakfe yapacak.

Namaz kılınıp dualar edildikten sonra yaya olarak yaklaşık 3 saat mesafedeki Müzdelife'ye geçilecek.

Hacı adayları, Kurban bayramının ilk günü ise güneş doğmadan şeytan taşlamak ve kurban kesmek için Mina'ya hareket edecek.

Bayramın 3 günü Mina'da kalacak olan Müslümanlar, Bayramın son günü ise döndükleri Mekke'de Kabe'yi 7 kere tavaf edecek.

Yapılacak say'ın ardından hac ibadeti tamamlanmış olacak.

Türkiye'ye dönüşler ise 20 Eylül'e kadar tamamlanacak.