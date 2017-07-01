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Kuveyt-Bodrum hattında THY uçuşları başladı

Türk Hava Yollarının (THY) yaz sezonuna özel planladığı Kuveyt ile Milas-Bodrum havalimanları arası tarifeli direkt uçak seferleri başladı

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Kuveyt-Bodrum hattında THY uçuşları başladı
Kuveyt'teki yoğun yolcu trafiğine alternatif olması amacıyla düzenlenen ilk uçuş gerçekleştirildi. Kuveyt Havalimanı'ndan 169 yolcuyla havalanan THY'ye ait uçak Milas-Bodrum Havalimanı'na geldi. Su takı ile karşılanan uçaktan inen yolculara THY ve havalimanı yetkililerince birer gül takdim edildi. THY Bodrum Satış Müdürü Turan Yardımcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolculara en uygun alternatifleri sunmak amacıyla farklı seferlere başladıklarını söyledi.

Kuveyt'ten Milas-Bodrum Havalimanı'na ilk kez tarifeli sefer yapıldığını belirten Yardımcı, "Uzun yıllardır direkt tarifeli sefer yapılmıyordu. Charter seferler oluyordu ancak bu kez direkt uçuş yapıldı. Zaman içinde arzu ettiğimiz doluluk oranlarına ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Haftada karşılıklı birer uçuşla seferlere başladıklarını aktaran Yardımcı, bu yaz sezonunda 3 bine yakın yolcunun Muğla'ya gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

THY'nin yeni tarifeli hattında uçaklar Kuveyt Havalimanı'ndan cuma günleri saat 22.25'te, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan ise cumartesi günleri 01.15'te hareket edecek. Seferler 7 Ekim'de sona erecek. AA
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Kuveyt-Bodrum Hattında THY Uçuşları Başladı
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