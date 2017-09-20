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Kuvvet Komutanları Çankaya Köşkü'nde

Başbakan Binali Yıldırım, dün kuvvet komutanlarıyla ayrı ayrı görüştü.

20 Eylül 2017 Çarşamba 18:05
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Kuvvet Komutanları Çankaya Köşkü'nde

Başbakan Binali Yıldırım, ilk görüşmeyi Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile yaptı. Görüşme 45 dakika sürdü.

Başbakan Binali Yıldırım, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i de Çankaya Köşkü'nde ayrı ayrı kabul ederek görüştü.

Irak'ın kuzeyindeki referandum gündemi nedeniyle Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 22 Eylül'e çekilmişti. Başbakan'ın kuvvet komutanları ile görüşmesinde MGK öncesinde ön değerlendirmelerde bulunulduğu tahmin ediliyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
çankaya KöşküKuvvet KomutanlarıBaşbakanBinali Yıldırım
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