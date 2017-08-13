‘Kuvvet’lerde devir teslim haftaya

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında yapılan atamaların ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında bayrak değişiminin 22-23 Ağustos'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yeni komuta kademesinin belirlenmesinin ardından devir teslim hazırlıklarına başlandı. Devir teslim törenlerinden ilkinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında gerçekleştirilmesi bekleniyor. 22 Ağustos Salı günü yapılması öngörülen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu görevini, Koramiral Adnan Özbal'a bırakacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslimin de aynı gün gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki törende, emekliye sevk edilen Orgeneral Abidin Ünal görevini, Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devredecek. Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler ise yeni görevini, 23 Ağustos Çarşamba günü yapılması planlanan törenle devralacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahındaki törende Orgeneral Salih Zeki Çolak görevini Orgeneral Güler'e bırakacak. Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında 2 Ağustos'ta Çankaya Köşkü'nde toplanmıştı. Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli şura toplantısı, Genelkurmay Karargahı dışında üçüncü kez yapılmıştı. Şura çalışmalarının bir günde tamamlanmasının ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmıştı. Bu kapsamda 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi ederken, 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatılmıştı. AA