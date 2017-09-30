'Kuzey Irak'ta bir yara açılıyor'

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İl Danışma Toplantısı'nda konuştu. Kuzey Irak'taki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde ya Araplar ya Türkmenler ya da diğer gruplardan bazıları çoğunluktadır. Buraya uluslararası hukuk ne diyor biliyor musunuz, 'tartışmalı bölgeler.' Kerkük, tartışmalı bölgedir. Ama bunlar ne diyor? Bunlar diyor ki 'Kerkük bizimdir.' Sen ne diyorsun, Kerkük'ün tarihinde siz var mısınız? Yoksunuz" sözleriyle devam etti.

"Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurulmuyor. Tam tersine birileri tarafından keyifle deşilecek, sürekli kanayan bir yara açılıyor. Bu gerçeği görmezden gelmek ne bize ne Irak'taki Kürt kardeşlerimize ne de diğer kesimlere hiçbir şey kazandırmaz" diyen Erdoğan, "Şu anda biz komşu ülkeler, İran, merkezi yönetim ve Suriye tarafı olmak üzere hepsiyle irtibat halinde buradaki olumsuz gelişmelere hazır olduğumuzu bildirdik. Kuzey Irak yönetiminin kendi kafasına göre çizdiği haritadaki pek çok yerleşim yerinde bu gelişmelere müsaade edemeyiz. Nüfus ve tapu binalarını yakarak, kendilerine tabi olmayanları baskıyla, şiddetle, adil ve hukuki olmayan yollarla göçe zorlayarak oluşturulan bir iklimde yapılan referandumu bizim kabul edebilmemiz mümkün değildir. Erzurumluların dediği gibi 'kaynayan kazan kapak tutmaz', bunu böyle bilmeleri lazım" dedi.