Kuzey Kore ile ABD arasında küresel felaket!

Uzak doğuda kılıçlar çekildi. Kuzey Kore'nin 6.3 şiddetinde bir depreme neden olan hidrojen bombası denemesiyle bölgede gerilim doruğa çıkmış durumda.

Pyongyang yönetiminin denediği hidrojen bombasının gücü, ABD'nin Japonya'nın Nagazaki kentine attığı bombadan 5 kat daha fazla. Kuzey Kore'nin hidrojen bombası deneyerek imza attığı en büyük nükleer test, Güney Kore'yi alarm durumuna geçirdi.

Kim Jong-un'un bir deneme daha yapmasını bekleyen Seul yönetimi, 4 Eylül'de gerçek mermilerle ateşlediği füzelerin ardından dün de savaş gemilerini sahneye sürdü. Güney Kore Savunma Bakanlığı, Doğu Denizi'ndeki tatbikatta gerçek mermiler kullanan savaş gemilerinin fotoğraflarını servis etti.

Çin ve Rusya'nın safı baştan belli

Çin ve Rusya Pyongyang yönetimine destek vermeye devam ediyorlar. Safını seçen Rusya, Kuzey Kore'yi bir nükleer tehdit olarak görmediğini 4 Eylül'de resmen duyurmuştu.

BRICS Zirvesi'nde basın mensuplarının karşısına geçen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Kuzey Kore'ye uygulanacak daha sert yaptırımların anlamsız olduğunu savundu ve söz konusu adımların küresel bir felakete neden olabileceği uyarısını yaptı.



ABD'yi eleştiren Rus lider, "Bizi hem Kuzey Kore’ye yönelik uluslararası yaptırımları ihlal etmekle suçlayıp hem de destek bekleyemezsiniz" dedi.



Rusya olarak Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini kınadıklarını hatırlatan Putin, "Ancak Kuzey Kore, Irak ve Libya'da yaşananları hatırlıyor. Kitle imha silahı üretmeyi durduran Saddam Hüseyin'in başına gelenleri herkes biliyor. Dolayısıyla yaptırımlar, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçiremeyecektir" diye konuştu.

Kore Yarımadası'ndaki sorunun çözümünde, askeri hamlelerle de hiçbir sonuç elde edilemeyeceğini vurgulayan Putin, "(Kuzey Kore) Kendilerini güvende hissetmedikleri sürece asla nükleer programlarından vazgeçmeyeceklerdir" dedi.

Putin, Kuzey Kore'nin kendisini güvende hissetmesi için de uluslararası hukukun yeniden temin edilmesi gerektiğini belirterek, ilgili tüm taraflar arasında diyalog kurulması gerektiğine işaret etti.

ABD çare arıyor

Kuzey Kore ile geçtiğimiz Nisan ayından bu yana birçok kez nükleer savaşın eşiğine gelen ABD, Kim Jong-un'u durdurmanın yollarını arıyor. Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaları kaldıran ABD, Seul yönetimine milyarlarca dolarlık yeni silah satışına onay verdi.

Seçenekleri sınırlı olan ABD, Pyongyang'la ticaret yapan tüm ülkelerle ekonomik ilişkilerini kesmeye hazırlanıyor. Ama ABD'nin karşısında Çin duvarı var. Washington'ın Pyongyang yönetiminin en büyük ticari ortağı konumundaki Pekin'le ticaretini bitirmesi imkansız. Kuzey Kore'nin ithalatının yüzde 90'ı Çin'den geliyor, ülkenin neredeyse tüm yakıt ihtiyacını Pekin yönetimi karşılıyor.

Ortaya çıkan tablo, ABD'nin en büyük ticaret partneri Çin'i bir kalemde silip atamayacağını net olarak gösteriyor. Geçen yıl Çin'den 450 milyar dolarlık ürün alan ABD'de, Pekin yönetimiyle ticari ilişkilerin koparılması yaklaşık 1 milyon Amerikalının işsiz kalması anlamına gelebilir. Kuzey Kore ile yaklaşık 80 ülkenin ticari faaliyeti var.

Kuzey Kore ile ticaret yapan diğer ülkeler arasında Çin dışında Rusya, Hindistan, Pakistan, Singapur, Almanya, Portekiz, Fransa, Tayland, Türkiye ve Filipinler de bulunuyor. Dünyanın en yalnız ülkesi Kuzey Kore'nin geçen yılki ticaret hacmi, 6.5 milyar dolardı.

Çin savaş istemiyor

Ekonomik seçeneklerin bir işe yaramaması, Rusya'nın da Pyongyang'la aynı safta durmasıyla geriye bir tek askeri seçenek kalıyor. Ancak böyle bir müdahale, dünya savaşına yol açabilir.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 4 Eylül'deki acil toplantısına katılan ABD büyükelçisi Nikki Halley, Kim Jong-un'un savaş için yalvardığını söylemiş ve "ABD asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil" ifadesini kullanmıştı.

Aynı toplantıda söz alan Çin'in temsilcisi Liu Jieyi ise "Çin, Kore Yarımadası'nda kaos ve savaşa asla izin vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

En tehlikeli silah Kim'in elinde



Kuzey Kore'nin Pazar günü test ettiği hidrojen bombası, dünyadaki en tehlikeli silah. Gerçekleşen testte ortaya çıkan yıkıcı etki, 120 kiloton.

Bu, 120 bin ton TNT'nin patlatılmasına eş değer ve birden çok şehri haritadan silme kapasitesine sahip. Uzmanlar, test edilen hidrojen bombasının ABD tarafından Nagasaki'ye atılan hidrojen bombasından 5 kat daha güçlü olduğunu belirtiyor.

Bu yıl füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore, ilk kıtalararası balistik füzelerini Temmuz ayında fırlatmıştı. Ağustos ayının sonunda fırlatılan balistik füze ise, Japonya'nın üstünden geçerek denize düşmüştü.