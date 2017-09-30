Lagünün göçmen misafirleri geldi

Göçmen kuşların Türkiye'deki dinlenme ve beslenme yerleri arasında önemli bir yeri bulunan ve geçen yıl dünyada 600 bin civarında olduğu tahmin edilen flamingoların yüzde 15'ine ev sahipliği yapan lagünün, yeni misafirleri geldi.



Sonbaharın gelmesiyle Çukurova'ya göçen ince bacaklı, uzun eğri bir boyuna ve renkli tüylere sahip yüzlerce flamingo, Akyatan Lagünü'nü renklendirdi. "Drone"la havadan görüntülenen flamingolar, su içindeki bitkiler ile gökyüzünün mavisinin karıştığı doğa harikası lagüne ayrı bir güzellik kattı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Hasan Terzi·oğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dünyada iki büyük kuş göç yolu barındırdığını, bu iki yolun da bölgelerinin sorumluluk alanı içinde kesiştiğini belirtti.



Adana'da aralarında milli park olma özelliği de taşıyan Akyatan, Yumurtalık, Tuzla ve Ağayatan lagünlerinin bu kuş göç yollarında önemli bir yeri taşıdığını anlatan Terzioğlu, "Burada hem büyüklüğü hem de biyoçeşitlilik açısından Akyatan Lagünü öne çıkmaktadır.



Bu yönlerden oldukça zengindir. Akyatan Lagünü, aynı zamanda dünyada sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşme olan Ramsar Sözleşmesi koruma alanıdır." ifadesini kullandı.

AA