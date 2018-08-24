Lavrov'dan 'vize' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Moskova'ya çıkarma yaptı.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile buluşurken; Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Akar ve Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Şoygu ile görüşmüştü. Lavrov da 14 Ağustos'ta Ankara'da Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenlemişti.

Vizeler ne zaman kalkacak?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması için beklenen kolaylaştırmalar konusunda ortak bir istişare mekanizma kurulmasında anlaşıldığını belirterek, "Tatil döneminin ardından uzmanlarımıza talimatlar verilecek. Kısa bir süre içerisinde bu konuyla ilgili haberleri ve müjdeyi alacaksınız" dedi.