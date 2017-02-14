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Le Pen AB’yi korkutuyor

Fransa'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde Ulusal Cephe Lideri Le Pen'in AB karşıtı söylemleri ve “milli para” çıkışları Avrupa’yı korkutuyor.

14 Şubat 2017 Salı 13:59
Le Pen AB’yi korkutuyor

Fransa'da nisan, mayıs ve haziran aylarında yeni yönetim belirlenecek. Önce 2 turlu seçimle 23 Nisan ve 7 Mayıs’ta cumhurbaşkanı belirlenecek, ardından 11 ve 18 Haziran’da yapılacak genel seçimlerle milletvekilleri seçilecek. 

Fransız aşırı sağının önde gelen adayı Ulusal Cephe Lideri Marine Le Pen, AB karşıtı söylemleriyle Avrupa'da yeni belirsizliğin nedeni haline geldi. Avusturya, Belçika, Hollanda, İtalya gibi ülkelerde yükselen aşırı sağ ve İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılma kararının yanında Le Pen öncülüğündeki Fransız aşırı sağı da Avrupa'da dikkati çekmeye başladı.  Le Pen’in AB karşıtlığı, seçim beyannamesinde önemli yer tutarken, avroya veda edip yeniden Fransız frangının kullanılacağı vaatleri de büyük ses getirdi.

Seçim tahminleri ve kamuoyu yoklamalarında Le Pen’in ilk turun galibi olacağı öngörülüyor. Konuya ilişkin olarak sorularını yanıtlayan IHS Markit Uzman Danışmanı Brian Lawson, Fransa'nın avroyu kullanmayı bırakması durumunda avronun ayakta kalma olasılığının düşük hale geleceğini belirtti.

Fransa'da Ulusal Cephenin seçimlerin ikinci turunda da ciddi bir aday olacağını ifade eden Lawson, ancak seçimlerde Ulusal Cepheye karşı her zaman partilerin birleşerek blok oluşturduğunu bunun da partinin ilerleyişini olumsuz etkilediğini aktardı.

AA

 

Anahtar Kelimeler:
Le Pen AB’yi KorkutuyorEuroFransız FragıFransaAB
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cemal 2017-02-14 16:11:26

Vatanini Milletini seven her idareci siyasetci Milli Ekonomi Modelini uygular. Gelecegi icin. Sömürüden kurtulmak icin.

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Bülent Akyıldız 2017-02-15 13:55:17

Milli paralarla ticaret bir devrim .Kapitalizmin bittiği Haydarizm çağı başlıyor ,vatantaşlık maaşı adaleti dağutacak terörü bitirecek.

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