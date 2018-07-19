Leyla'nın katil zanlısı tutuklandı

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden birinin "kasten öldürme" suçundan tutuklandığı bildirildi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2015 doğumlu Leyla Aydemir'in 15 Haziran'da Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolması ve 18 gün sonra ölü bulunması olayıyla ilgili 14 Temmuz'da 4 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, "Bir şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18 Temmuz 2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından açıklama yapan baba Nihat Aydemir "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyordum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

HABER MERKEZİ