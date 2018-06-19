LGS sorularında PISA örnek alındı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olarak eğitim gündemine ilişkin soruları cevapladı. Liselere giriş sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavda kesinlikle müfredat dışı hiçbir soru sorulmadığını savunan Yılmaz, sınav sorularının PISA sınavındaki sorularla eş değer olduğunu kaydetti. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) sınavı 3 yılda bir Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından üye ülkelerde uygulanıyor. Yılmaz, "Özellikle zor olsun, kolay olsun diye sormadık. Ancak soruların aşama aşama bir zorluk derecesi olacak ki 1 milyon öğrenciyi 120 bine indiresin.

1 milyon öğrencinin 300 bini, tam 500 puan alsaydı, nasıl yerleştireceksiniz? Hangisini fen lisesine, hangisini sosyal bilimler lisesine, hangisini proje uygulayan okula alacaktınız? Boyunun uzunluğuna mı, kilosuna mı bakacaksınız?" dedi.

Yılmaz, öğrencilerin okullara yerleştirilme şekillerinin nasıl olacağıyla ilgili "Liseye girişte 5 sınavla alan, 5 evine yakın, 5 de daha uzakta pansiyonlu okullardan olmak üzere her öğrenciye 15 okul seçme hakkı vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Yılmaz, 2019 yılı sonunda eğitimin kalitesinin artırılması adına ikili eğitime son verileceğini bildirerek, "Öğretmenlerimize her 4 yılda bir, öğrencilere de 5. ve 9. sınıflarda yeni bilgisayar vereceğiz" diye konuştu. Yılmaz, Eylül ayında 25 bin öğretmenin atamasının yapılacağını kaydetti.

