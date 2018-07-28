Lieberman’dan katliam teklifi!

Lieberman yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde İsrail karşıtı protestolara katılan Filistinli esirlerin idam cezası tasarının onaylanacağını söyledi. 1948 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına alan İsrail hapishanelerinde halihazırda yaklaşık 7 bin Filistinli esir insanlık dışı koşullarda tutuluyor. Esirlerden iki bine yakını hasta ve gereken tedaviyi göremiyor. Bu esirlerden yaklaşık 500'ü kadın ve çocuk.

EYÜP KABİL/İSTANBUL