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Lieberman’dan katliam teklifi!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli esirlerin idamını öngören tasarı taslağının güvenlik kabinesinden geçmesini istedi

28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:17
Lieberman’dan katliam teklifi!

Lieberman yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde İsrail karşıtı protestolara katılan Filistinli esirlerin idam cezası tasarının onaylanacağını söyledi. 1948 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına alan İsrail hapishanelerinde halihazırda yaklaşık 7 bin Filistinli esir insanlık dışı koşullarda tutuluyor. Esirlerden iki bine yakını hasta ve gereken tedaviyi göremiyor. Bu esirlerden yaklaşık 500'ü kadın ve çocuk.
EYÜP KABİL/İSTANBUL

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