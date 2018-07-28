Lieberman yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde İsrail karşıtı protestolara katılan Filistinli esirlerin idam cezası tasarının onaylanacağını söyledi. 1948 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına alan İsrail hapishanelerinde halihazırda yaklaşık 7 bin Filistinli esir insanlık dışı koşullarda tutuluyor. Esirlerden iki bine yakını hasta ve gereken tedaviyi göremiyor. Bu esirlerden yaklaşık 500'ü kadın ve çocuk.
EYÜP KABİL/İSTANBUL
Lieberman’dan katliam teklifi!
İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli esirlerin idamını öngören tasarı taslağının güvenlik kabinesinden geçmesini istedi
Lieberman yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde İsrail karşıtı protestolara katılan Filistinli esirlerin idam cezası tasarının onaylanacağını söyledi. 1948 yılından bu yana yaklaşık 1 milyon kişiyi gözaltına alan İsrail hapishanelerinde halihazırda yaklaşık 7 bin Filistinli esir insanlık dışı koşullarda tutuluyor. Esirlerden iki bine yakını hasta ve gereken tedaviyi göremiyor. Bu esirlerden yaklaşık 500'ü kadın ve çocuk.