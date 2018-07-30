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Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin 70 aday tercih yaptı, bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş kaldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:30
Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı

Liselere yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ortaöğretim kurumlarına yerleştirme kapsamında ortaokulların 8'inci sınıfını başarıyla tamamlayan öğrencilerin yerleştirme işlemleri için tercihler 2-13 Temmuz'da alındı.

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapıldı. Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, öğrencilerin ortaokullarda bulunuşları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterleri göz önünde bulundurularak yapıldı. Merkezi yerleştirmede 127 bin 480 kontenjan için 437 bin 70 aday tercih yaptı, bu adaylardan 127 bin 283'ü yerleşirken 197 kontenjan boş kaldı.

33 bin 694 öğrenci birinci tercihine yerleştirildi

Merkezi sınav sonucuna göre, 33 bin 694 öğrenci birinci tercihine, 35 bin 148 öğrenci ikinci tercihine, 27 bin 912 öğrenci üçüncü tercihine, 18 bin 812 öğrenci dördüncü tercihine, 11 bin 717 öğrenci ise beşinci tercihine yerleştirildi. Bu yerleştirme soncunda 28 bin 740 kontenjana sahip Anadolu imam hatip liselerine 28 bin 675 öğrenci yerleşti; 65 kontenjan ise boş kaldı.

Ayrıca Anadolu liselerinin 35 bin 560 kontenjanının tümüne yerleştirme yapıldı. 19 bin 140 kontenjanlı Anadolu teknik programlarına 19 bin 8 öğrenci yerleştirilirken, 132 kontenjan boş kaldı. 34 bin 530 kontenjanı bulunan fen liselerinin tamamı ile 9 bin 510 kontenjanı olan sosyal bilimler liselerinin tümüne öğrenci yerleştirildi.

En düşük tercih imam hatip lisesi

Yerel yerleştirmede ise 1 milyon 141 bin 318 kontenjan için 1 milyon 17 bin 891 aday tercih yaptı, bu öğrencilerden 798 bin 926'sı yerleşirken 91 bin 687'si yerleşemedi. Yerel yerleştirmede 342 bin 392 kontenjan boş kaldı. Yerel yerleştirme sonucunda 503 bin 970 öğrenci birinci tercihine, 118 bin 327 öğrenci ikinci tercihine, 84 bin 619 öğrenci üçüncü tercihine, 57 bin 314 öğrenci dördüncü tercihine, 34 bin 696 öğrenci ise beşinci tercihine yerleştirildi.

Bu yerleştirme sonucunda 224 bin 950 kontenjanı bulunan Anadolu imam hatip liselerine 117 bin 662 öğrenci yerleşirken bu liselerin 107 bin 288 kontenjanı boş kaldı. Genel olarak merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme sonuçlarına göre; yüzde 50 Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesine, yüzde 35 meslek liselerine, yüzde 15 imam hatip lisesine yerleşme gerçekleşti.
AA

Son Güncelleme: 30.07.2018 18:34
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