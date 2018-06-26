Liseye giriş sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselere geçişte 2 Haziran'da uygulanan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları merkezi sınav sonuçlarına www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Sınava başvuran 1 milyon 9 bin 260 öğrenciden 971 bin 657’si sınava girdi. 112 öğrenciye evde, 4 öğrenciye ise hastanede sınav hizmeti verildi. Sınavda 500 üzerinden 400 puan alan bir öğrencinin 23 bininci, 435 puan alan bir başka öğrenci de 6200. sırada yer alması öğrencilerin soruları cevaplamada zorlandığını ortaya koyuyor. Sınavla öğrenci alacak liselerin kontenjanı daha önce 126 bin 510 olarak belirlenmişti.