LYS’ler sorunsuz tamamlandı

Türkiye genelinde 5 farklı alanda yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) Pazar günü LYS-3'ün gerçekleştirilmesiyle tamamlandı. ÖSYM dün saat 13.30 itibariyle sınav soru ve cevaplarını adayların erişimine açtı. Yeni Mesaj'ın sorular üzerinde yaptığı taramaya göre Matematik (LYS-1) sınavı dışındaki sınavlarda sorun yaşanmadı. Matematik'te ise iki sorunun müfredat dışı olduğu net bir şekilde ortaya çıkıyor. LYS-2'de ise son yıllarda olduğu gibi bu yılda fizik soruları yoruma dayalıydı. Formül bilgisi gerektiren soru çok azdı. Daha çok temel bilgi gerektiren okuduğunu anlamaya yönelik sorulardı. Kimya sorularında yer alan çeldirici şıklar öğrencileri uğraştırdı. Küçük bir işlem hatası bile yapıldığında çıkan sonucun şıklarda yer alması soruları biraz zorlaştırdı. Bilgi ve işlem bakımından zor değil ancak çok dikkatli çözülmesi gereken sorulardı. Biyoloji geçen yıllara göre zorluk düzeyi değişmemişti ancak en önemli fark geçtiğimiz yıllara göre çeldirici şıkların güçlü olmasıydı. LYS-3'te yer alan Coğrafya-1 sınavında yer alan 24 sorunun yorum ağırlıklı olduğu ve soruların zorluk düzeyinin geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu gözlemlendi. Öğrenciler Türk Dili ve Edebiyat testinde de sürpriz bir soru olmadığını, soruların müfredata ve kazanımlara uygun olduğunu kaydetti. Edebiyatta sanatçıların az bilinen eserleri sorulup sanatçının tespit edilmesi istendi. Yazarların bilindik eserlerine şıklarda yer vermediler ve öğrenciler şüpheye düştüklerinden hem zaman kaybı yaşadılar hem de emin olmadan işaretleme yaptılar. Konu soru dağılımı özellikle edebiyatta önceki yıllardan çok farklıydı. Cumhuriyet edebiyatında beklenmedik yazarların çıkması öğrencileri şaşırttı. Her yıl soru çıkan Tanzimat Edebiyatı-Servet-i Fünun-Milli Edebiyattan soru çıkmadı. Coğrafya 1 ise birkaç belirleyici soru dışında kolaydı. Müfredat dışı soru yer almadı. Bu yıl LYS-1'e 839 bin 124, LYS-2'ye 470 bin 409, LYS-3'e 832 bin 994 ve LYS-4'e (Sosyal Bilimler) ise 538 bin 885, LYS-5'e (Yabancı Dil) ise 101 bin 332 başvuru yapılmıştı. Sonuçların Temmuz ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.
AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL