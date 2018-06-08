Macaristan Başbakanı yine Soros'a yüklendi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, para spekülatörü George Soros'un, Hristiyan Avrupa'dan rahatsız olduğunu, bu yüzden çok kültürlü bir Avrupa oluşturmak için göçü desteklediğini iddia eden Orban, Soros ve destekçilerinin Avrupalıları başka milletlerle karıştırırlarsa "Avrupa'nın daha yaşanabilir bir yer olacağını" düşündüklerini öne sürdü. Macarların, başkalarıyla karışmak istemediğini belirten Orban, "Avrupa'nın nüfusu değiştiriliyor. George Soros gibi spekülatörlerin daha çok para kazanabilmeleri için kıta mahvediliyor" ifadelerini kullandı. Başbakan Orban, geçen hafta Meclise sunulan anayasa değişikliği tasarısında, Macaristan'a yabancı halkların yerleştirilmesinin yasaklanması maddesinin de yer aldığını hatırlattı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin sığınmacıların Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında dağıtılması gerektiği şeklindeki açıklamasına değinen Orban, "Niyetlerini anlıyorum. Onlardan (sığınmacılar) kurtulmak istiyorlar. Onların girişine izin verilmemeliydi. Macaristan'a hiç kimseyi gönderemezler. Eğer sığınmacılardan kurtulmak istiyorlarsa onları dağıtmasınlar, Avrupa dışına taşısınlar. Bu konuda Macaristan da yardımcı olur" dedi. Bu arada İngiltere'de milyarder işadamı George Soros'un desteklediği AB yanlısı grup, Brexit'i durdurmak için yeni bir referandum yapılmasını amaçlayan kampanyasına başladı. HABER MERKEZİ