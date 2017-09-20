Macron: Benim düşmanım 'IŞİD' Esad değil

Bu ülke Avrupa'nın etkili ülkelerinden Fransa. New York'ta konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Benim Suriye'deki düşmanım IŞİD, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad değil" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki süreci değerlendirdi.

Suriye'de hedeflerinin barışın ve istikrarın sağlanması olduğunu ve bunun için kapsayıcı bir siyasi sürecin başlatılması gerektiğini anlatan Macron, "Benim Suriye'deki düşmanım IŞİD çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşar Esad değil” dedi.

Macron, 2011 yılından bu yana Esad'ın gitmesi konusunda şart koşulduğunu ve gösterilen çabaların sonuçsuz kaldığını dile getirerek, bundan sonrası için 'pragmatik bir yaklaşım' gerektiğini söyledi.

Emmanuel Macron, şöyle konuştu: "Benim Suriye'deki düşmanım IŞİD çünkü Fransa'ya saldıran onlardı, Beşar Esad değil. Esad, en başta da Suriye halkının düşmanı ve işlediği suçlar nedeniyle cezalandırılmalı ama gidip gitmeyeceğine Suriye halkı karar vermeli. Biz Esad'ın gitmesi için değil, Suriye halkının özgürce seçim yapmasına olanak sağlayacak bir siyasi süreç için çalışmalıyız."

HABER MERKEZİ